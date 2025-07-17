65-річна бабуся покохала на 21 рік молодшого чоловіка: всі кажуть, що він думає тільки про одне

Зена з графства Суррей, Велика Британія, познайомилася з 44-річним офіціантом Ебрімою під час відпустки в Гамбії. Жінка витратила на коханого понад £1000, але родина підозрює його в обмані.

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65-річна британка стала учасницею нового випуску реаліті-шоу "90 Day Fiancé UK", де розказала про роман з молодшим чоловіком з Африки. Два роки тому, перебуваючи на відпустці у Гамбії, жінка познайомилася з місцевим офіціантом Ебрімою, на 21 рік молодшим за неї. Як розвивались їхні стосунки, — читайте далі в публікації Фокусу.

Мати чотирьох дітей зізналася, що їй не подобаються однолітки.

"Чоловіки за 60 мене не приваблюють. Вони всі лисі з великими животами. Як зіпсований салат з капусти. Але і не люблю дуже молодих. Мені подобається щось середнє", — зізнається Зена.

Подарунки для коханого

Жінка купила коханому новий iPhone, матрац і відправила понад £1000 на дні народження, Різдво, а також, щоб допомогти його сім'ї. Чоловік також просив у неї ще £3000 на відкриття власного бізнесу в сфері перевезень.

Ебріма працює офіціантом Фото: TikTok

"Він дуже привабливий, тягнуся до нього. Коли публікую пости в соціальних мережах, багато хто каже: "Ти просто *** туристка", — поскаржилася Зена.

Британка різко відповіла критикам: "Якби хотіла займатися коханням в Англії, то зробила б це навіть у такому віці. Я щедра людина. Якщо комусь потрібні гроші, то даю".

Родина насторожена

Родина жінки також налаштована скептично. Її 95-річна мати не схвалює ці стосунки і сподівається, що пара не одружиться. Онука, яку звуть Тіллі, підозрює, що казкова романтика може виявитись жорстоким обманом.

"У нього може бути чотири такі жінки, як ти, і всі надсилають йому гроші", — застерегла схвильована Тіллі, попереджаючи бабусю про небезпеку й застерігаючи від розчарування у майбутньому.

Жінка вірить, що знайшла своє кохання Фото: TikTok

Дочка Зени, Зоя, також висловила сумніви щодо цього зв’язку: "Я не думаю, що вона тверезо мислить, але сподіваюся, що той чоловік доведе усім, що ми помиляємося. Якщо він просить гроші, то це точно червоний прапорець".

Ебріма не приховує, що дуже хоче потрапити до Великої Британії через низькі зарплати на батьківщині. "Доходи дуже низькі, тому залежимо від чайових. Всі борються за англійських туристів, бо вони дають чайові. Зена дуже допомагає моїй родині, дає мені гроші та одяг", — розповів чоловік.

Перша брехня

Згодом Зена з’ясувала, що Ебріма брехав про відсутність соцмереж. Її онука знайшла профіль чоловіка у Facebook, де він вказав статус "холостий" та мав у списку друзів багато жінок у відвертому одязі. "Яка нахабність. Я розлючена. Він казав, що у нього ніколи не було акаунта", — обурилася Зена.

Чоловік пояснив, що пожартував, говорячи про відсутність соціальних мереж. "Я люблю жартувати", — сказав він.

Конфлікт у парі загострився, коли Ебріма попросив у нової коханої ще £2000 на будівництво будинку, показавши їй недобудовану кімнату без даху. Втім, британка відмовилася брати кредит для фінансування проєкту коханця.

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