65-летняя бабушка полюбила на 21 год младшего мужчину: все говорят, что он думает только об одном

Зена из графства Суррей, Великобритания, познакомилась с 44-летним официантом Эбримой во время отпуска в Гамбии. Женщина потратила на возлюбленного более £1000, но ее семья подозревает мужчину в обмане.

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65-летняя британка стала участницей нового выпуска реалити-шоу "90 Day Fiancé UK", где рассказала о романе с младшим мужчиной из Африки. Два года назад, находясь на отпуске в Гамбии, женщина познакомилась с местным официантом Эбримой, на 21 год моложе ее. Как развивались их отношения, — читайте далее в публикации Фокуса.

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"Мужчины за 60 меня не привлекают. Они все лысые с большими животами. Как испорченный салат из капусты. Но и не люблю очень молодых. Мне нравится что-то среднее", — признается Зена.

Подарки для любимого

Женщина купила любимому новый iPhone, матрас и отправила более £1000 на дни рождения, Рождество, а также, чтобы помочь его семье. Мужчина также просил у нее еще £3000 на открытие собственного бизнеса в сфере перевозок.

Эбрима работает официантом Фото: TikTok

"Он очень привлекательный, тянусь к нему. Когда публикую посты в социальных сетях, многие говорят: "Ты просто *** туристка", — пожаловалась Зена.

Британка резко ответила критикам: "Если бы хотела заниматься любовью в Англии, то сделала бы это даже в таком возрасте. Я щедрый человек. Если кому-то нужны деньги, то я даю".

Семья насторожена

Семья женщины также настроена скептически. Ее 95-летняя мать не одобряет эти отношения и надеется, что пара не поженится. Внучка, которую зовут Тилли, подозревает, что сказочная романтика может оказаться жестоким обманом.

"У него может быть четыре такие женщины, как ты, и все присылают ему деньги", — предостерегла взволнованная Тилли, предупреждая бабушку об опасности и предостерегая от разочарования в будущем.

Женщина верит, что нашла свою любовь Фото: TikTok

Дочь Зены, Зоя, также выразила сомнения относительно этой связи: "Я не думаю, что она трезво мыслит, но надеюсь, что тот человек докажет всем, что мы ошибаемся. Если он просит деньги, то это точно красный флажок".

Эбрима не скрывает, что очень хочет попасть в Великобританию из-за низких зарплат на родине. "Доходы очень низкие, поэтому зависим от чаевых. Все борются за английских туристов, потому что они дают чаевые. Зена очень помогает моей семье, дает мне деньги и одежду", — рассказал мужчина.

Первая ложь

Недавно Зена выяснила, что Эбрима врал об отсутствии соцсетей. Ее внучка нашла профиль мужчины в Facebook, где он указал статус "холостой" и имел в списке друзей много женщин в откровенной одежде. "Какая наглость. Я в ярости. Он говорил, что у него никогда не было аккаунта", — возмутилась Зена.

Мужчина объяснил, что пошутил, говоря об отсутствии социальных сетей. "Я люблю шутить", — сказал он.

Конфликт в паре обострился, когда Эбрима попросил у новой возлюбленной еще £2000 на строительство дома, показав ей недостроенную комнату без крыши. Впрочем, британка отказалась брать кредит для финансирования проекта любовника.

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