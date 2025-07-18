Дочь Оли Поляковой расставила все точки над "и" относительно своей "беременности" (фото, видео)
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка вызвала слухи о беременности из-за быстрого хода событий.
Сама артистка уже несколько раз публично отреагировала на свадьбу ее ребенка в Instagram.
"Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это — самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте их. Воспитывайте с теплом. Сегодня двое влюбленных стали семьей", — написала Оля Полякова.
Звезда сцены добавила, что очень гордится дочерью, и пожелала, чтобы любовь никогда не покидала их семью.
"Маруся! Не зря папа тебя вылюбил и выпестовал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", — написала Полякова в комментариях к посту невесты.
Более того, Эдена знаменитость назвала "сыночком", а юноша писал, что счастлив жениться на такой красивой девушке.
Дочь Поляковой вызвала слухи о беременности
Вместе с поздравлениями пользователи сети писали много комментариев о вероятной беременности Марии:
- "По залету )))) поэтому и так быстро все делаете".
- "И какой срок уже?".
- "Через пол года скажут беременна а через год бросит ее".
- "А что кольцо на левую надевают? Мне кажется Маша беременна".
- "Мне кажется Ольга скоро будет бабушкой? Счастья молодым".
- "А Мария станет мамочкой".
Дочь певицы не стала молчать и в очередной раз подчеркнула, что сейчас не ждет ребенка.
"Кстати, для всех, кто спрашивал: я не беременна. Просто пышное платье. Вот я прикладываю ручки. Есть какой-то маленький живот. Как и у всех женщин. Я не беременна. Поверьте мне. Я могу вам тест показать", — сказала невеста.
Дочь Оли Поляковой: что известно
Сейчас Маша получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Ее муж также учится там. Они вместе играют в группе.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Оля Полякова с юмором отреагировала на свою съемку для Playboy.
- Исполнительница публично отреагировала на помолвку старшей дочери.
Кроме того, певица случайно уснула прямо во время выступления.