Дочь Оли Поляковой расставила все точки над "и" относительно своей "беременности" (фото, видео)

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка вызвала слухи о беременности из-за быстрого хода событий.

Related video

Сама артистка уже несколько раз публично отреагировала на свадьбу ее ребенка в Instagram.

Маша Полякова вышла замуж

"Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это — самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте их. Воспитывайте с теплом. Сегодня двое влюбленных стали семьей", — написала Оля Полякова.

Звезда сцены добавила, что очень гордится дочерью, и пожелала, чтобы любовь никогда не покидала их семью.

"Маруся! Не зря папа тебя вылюбил и выпестовал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и Боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", — написала Полякова в комментариях к посту невесты.

Более того, Эдена знаменитость назвала "сыночком", а юноша писал, что счастлив жениться на такой красивой девушке.

Мария Полякова и Эден Пассарелли Фото: Instagram polyakovamusic

Дочь Поляковой вызвала слухи о беременности

Вместе с поздравлениями пользователи сети писали много комментариев о вероятной беременности Марии:

"По залету )))) поэтому и так быстро все делаете".

"И какой срок уже?".

"Через пол года скажут беременна а через год бросит ее".

"А что кольцо на левую надевают? Мне кажется Маша беременна".

"Мне кажется Ольга скоро будет бабушкой? Счастья молодым".

"А Мария станет мамочкой".

Дочь певицы не стала молчать и в очередной раз подчеркнула, что сейчас не ждет ребенка.

"Кстати, для всех, кто спрашивал: я не беременна. Просто пышное платье. Вот я прикладываю ручки. Есть какой-то маленький живот. Как и у всех женщин. Я не беременна. Поверьте мне. Я могу вам тест показать", — сказала невеста.

Маша Полякова ответила на слухи о беременности Фото: instagram.com/marypoppers1/

Дочь Оли Поляковой: что известно

Сейчас Маша получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Ее муж также учится там. Они вместе играют в группе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, певица случайно уснула прямо во время выступления.