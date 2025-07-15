46-летняя Оля Полякова после съемок для Playboy сделала со сцены деликатное заявление

46-летняя украинская певица Оля Полякова назвала преимущества своего возраста и призвала других женщин ценить опытность.

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"Смотрите, значит, у меня есть достижения. В 46 годиков тетя Оля Полякова украсила Playboy. Значит, я хотела в 36. Что-то я им была недостаточно, видимо, сочная. Сейчас, возраст, девочки, я хочу вам сказать, это еще одна прелесть. Мы живем в классное время. Когда взрослые, сочные, опытные женщины могут вы**ать сына, отца и деда", — сказала звезда во время одного из выступлений в рамках тура "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой.

Публика встретила аплодисментами слова певицы.

"Женщина должна жить, кайфовать, гореть в любом возрасте", — написала она под роликом.

Оля Полякова снялась для Playboy

Выпуск журнала вышел еще в апреле, однако в июле артистка снова поделилась кадрами съемки, что вызвало оживленное обсуждение в сети.

Оля Полякова снялась для Playboy Фото: Playboy

Более того, съемка Поляковой для Playboy имела благотворительную цель.

"Во время презентации апрельского номера Playboy мы провели благотворительный аукцион ужинов со мной. Удалось собрать 10 000 долларов донатов. Все средства уже переданы в фонд @svitlii_foundation, и на них будет приобретен микроавтобус для одного из подразделений 101-й отдельной бригады ВСУ", — рассказывала знаменитость.

Оля Полякова снялась для Playboy Фото: Playboy

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Олю Полякову заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа и ИИ после публикации кадров для Playboy.