46-річна Оля Полякова після зйомок для Playboy зробила зі сцени делікатну заяву

46-річна українська співачка Оля Полякова назвала переваги свого віку та закликала інших жінок цінувати досвідченість.

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"Дивіться, значить, у мене є досягнення. В 46 рочків тьотя Оля Полякова прикрасила Playboy. Значить, я хотіла в 36. Щось я їм була недостатньо, мабуть, соковита. Зараз, вік, дівчатка, я хочу вам сказати, це ще одна принада. Ми живемо в класний час. Коли дорослі, соковиті, досвідчені жінки можуть ви**ати сина, батька і діда", — сказала зірка під час одного з виступів у рамках туру "Дорослі дівчата" з Машею Єфросиніною.

Публіка зустріла оплескати слова співачки.

"Жінка має жити, кайфувати, горіти в будь-якому віці", — написала вона під роликом.

Оля Полякова знялася для Playboy

Випуск журналу вийшов ще у квітні, проте в липні артистка знову поділилася кадрами зйомки, що викликало жваве обговорення в мережі.

Оля Полякова знялася для Playboy Фото: Playboy

Ба більше, зйомка Полякової для Playboy мала благодійну мету.

"Під час презентації квітневого номера Playboy ми провели благодійний аукціон вечерь зі мною. Вдалося зібрати 10 000 доларів донатів. Усі кошти вже передано у фонд @svitlii_foundation, і на них буде придбано мікроавтобус для одного з підрозділів 101-ї окремої бригади ЗСУ", — розповідала знаменитість.

Оля Полякова знялася для Playboy Фото: Playboy

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Олю Полякову запідозрили в надмірному використанні фотошопу та ШІ після публікації кадрів для Playboy.