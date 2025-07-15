46-річна Оля Полякова після зйомок для Playboy зробила зі сцени делікатну заяву
46-річна українська співачка Оля Полякова назвала переваги свого віку та закликала інших жінок цінувати досвідченість.
"Дивіться, значить, у мене є досягнення. В 46 рочків тьотя Оля Полякова прикрасила Playboy. Значить, я хотіла в 36. Щось я їм була недостатньо, мабуть, соковита. Зараз, вік, дівчатка, я хочу вам сказати, це ще одна принада. Ми живемо в класний час. Коли дорослі, соковиті, досвідчені жінки можуть ви**ати сина, батька і діда", — сказала зірка під час одного з виступів у рамках туру "Дорослі дівчата" з Машею Єфросиніною.
Публіка зустріла оплескати слова співачки.
"Жінка має жити, кайфувати, горіти в будь-якому віці", — написала вона під роликом.
Оля Полякова знялася для Playboy
Випуск журналу вийшов ще у квітні, проте в липні артистка знову поділилася кадрами зйомки, що викликало жваве обговорення в мережі.
Ба більше, зйомка Полякової для Playboy мала благодійну мету.
"Під час презентації квітневого номера Playboy ми провели благодійний аукціон вечерь зі мною. Вдалося зібрати 10 000 доларів донатів. Усі кошти вже передано у фонд @svitlii_foundation, і на них буде придбано мікроавтобус для одного з підрозділів 101-ї окремої бригади ЗСУ", — розповідала знаменитість.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Оля Полякова публічно відреагувала на заручини старшої доньки Маші.
- Виконавиця випадково заснула прямо під час виступу в рамках туру "Дорослі дівчата".
Крім того, Олю Полякову запідозрили в надмірному використанні фотошопу та ШІ після публікації кадрів для Playboy.