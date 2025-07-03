"Там Олі немає": Полякову розкритикували за неприродні фото для Playboy

Українську співачку Олю Полякову запідозрили в надмірному використанні фотошопу та ШІ. Артистка знялася про Playboy з благодійною метою.

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Випуск журналу вийшов ще у квітні, проте в липні зірка сцени знову поділилася кадрами зйомки та детальніше розповіла про результати своєї благодійної діяльності.

"Під час презентації квітневого номера Playboy ми провели благодійний аукціон вечерь зі мною. Вдалося зібрати 10 000 доларів донатів. Усі кошти вже передано у фонд @svitlii_foundation, і на них буде придбано мікроавтобус для одного з підрозділів 101-ї окремої бригади ЗСУ. Транспорт працюватиме на Донецькому напрямку — возитиме наших хлопців, забезпечуватиме логістику та підтримку там, де це найнеобхідніше", — зазначила знаменитість.

Оля Полякова додала, що робить те, що вміє найкраще — використовує свою красу, сексуальність та впізнаваність, аби підтримати тих, хто тримає для нас небо.

"Бо кожна увага, кожна гривня, кожна дія має значення", — наголосила зірка сцени.

Оля Полякова Фото: Playboy

Втім, багато користувачів мережі звернули увагу на начебто неприродність кадрів:

"Не знаю, що за фотограф такий поганий ракурс вибирав, що постійно сонце засвічує".

"Дуже гарно, але ваш натуральний колір очей більше вам личить".

"Все дуже красиво, але обличчя трохи схоже на тебе".

"А чого всі фото з фільтрами, де реальні знімки, і кому це зараз цікаво".

"Фото просто вогонь. Але щось змінилося у погляді, лице стало невпізнаваним, це лише моя думка".

"Дуже красиво, але дуже дуже штучні, нічого там від Олі немає".

"Там все від Олі, але ж краще не вірить", — відповіла на останній коментар Полякова.

Оля Полякова Фото: Playboy

Було й багато позитивних відгуків на фотосесію співачки:

"Це підпаааал. Яка ж ви красуня, Оля. Колись завдяки вам я перестала соромитись своїх 180 зросту і почала з гордістю носити підбори. Дякую, що ви є".

"Неймовірна красива і талановита Оля показує, як можна виглядати незалежно від віку і як жіночністю можна ще принести користь країні. Дуже шкода, що є такі злі люди, які пишуть негативні коментарі! Негативу в нас і так багато!"

"Прекрасна ініціатива, прекрасна жінка , шикарна фігура!"

"Яка зірочка! Найвродливіша жінка українського шоубізу".

Ба більше, дехто навіть припустив, що фото насправді ШІ.

Оля Полякова Фото: Playboy

В інтервʼю виданню Полякова зізналася, як їй дався досвід такої фотосесії: "О, це було круто! Я завжди казала, що сексуальність — це не про кількість оголеного тіла, а про енергетику. І це я намагалася передати у своїй фотосесії".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Під час концерту "Дорослих дівчат" у Чернівцях, де виступали Оля Полякова та Маша Єфросиніна, фанати передали на сцену двох щенят породи мальтипу. Українці швидко нагадали, що тварини не можуть бути подарунками без попередження та згоди.

Оля Полякова заснула прямо на концерті, поки говорила Маша Єфросиніна. Публіка в залі відреагувала на ситуацію сміхом.

Крім того, Полякова зʼявилася в об’єктиві знаменитого британського фотографа Річарда Ренкіна, який знімав королеву Єлизавету ІІ.