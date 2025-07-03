"Там Оли нет": Полякову раскритиковали за неестественные фото для Playboy

Украинскую певицу Олю Полякову заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа и ИИ. Артистка снялась о Playboy с благотворительной целью.

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Выпуск журнала вышел еще в апреле, однако в июле звезда сцены снова поделилась кадрами съемки и подробнее рассказала о результатах своей благотворительной деятельности.

"Во время презентации апрельского номера Playboy мы провели благотворительный аукцион ужинов со мной. Удалось собрать 10 000 долларов донатов. Все средства уже переданы в фонд @svitlii_foundation, и на них будет приобретен микроавтобус для одного из подразделений 101-й отдельной бригады ВСУ. Транспорт будет работать на Донецком направлении — возить наших ребят, обеспечивать логистику и поддержку там, где это необходимо", — отметила знаменитость.

Оля Полякова добавила, что делает то, что умеет лучше всего — использует свою красоту, сексуальность и узнаваемость, чтобы поддержать тех, кто держит для нас небо.

"Потому что каждое внимание, каждая гривна, каждое действие имеет значение", — подчеркнула звезда сцены.

Оля Полякова Фото: Playboy

Впрочем, многие пользователи сети обратили внимание на якобы неестественность кадров:

"Не знаю, что за фотограф такой плохой ракурс выбирал, что постоянно солнце засвечивает".

"Очень красиво, но ваш натуральный цвет глаз больше вам идет".

"Все очень красиво, но лицо немного похоже на тебя".

"А чего все фото с фильтрами, где реальные снимки, и кому это сейчас интересно".

"Фото просто огонь. Но что-то изменилось во взгляде, лицо стало неузнаваемым, это лишь мое мнение".

"Очень красиво, но очень очень очень искусственные, ничего там от Оли нет".

"Там все от Оли, но ведь лучше не верит", — ответила на последний комментарий Полякова.

Оля Полякова Фото: Playboy

Было и много положительных отзывов на фотосессию певицы:

"Это подпаааал. Какая же вы красавица, Оля. Когда-то благодаря вам я перестала стесняться своих 180 роста и начала с гордостью носить каблуки. Спасибо, что вы есть".

"Невероятно красивая и талантливая Оля показывает, как можно выглядеть независимо от возраста и как женственностью можно еще принести пользу стране. Очень жаль, что есть такие злые люди, которые пишут негативные комментарии! Негатива у нас и так много!"

"Прекрасная инициатива, прекрасная женщина, шикарная фигура!"

"Какая звездочка! Самая красивая женщина украинского шоубиза".

Более того, некоторые даже предположили, что фото на самом деле ИИ.

Оля Полякова Фото: Playboy

В интервью изданию Полякова призналась, как ей дался опыт такой фотосессии: "О, это было круто! Я всегда говорила, что сексуальность — это не про количество обнаженного тела, а про энергетику. И это я пыталась передать в своей фотосессии".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Во время концерта "Взрослых девушек" в Черновцах, где выступали Оля Полякова и Маша Ефросинина, фанаты передали на сцену двух щенков породы мальтипу. Украинцы быстро напомнили, что животные не могут быть подарками без предупреждения и согласия.

Оля Полякова уснула прямо на концерте, пока говорила Маша Ефросинина. Публика в зале отреагировала на ситуацию смехом.

Кроме того, Полякова появилась в объективе знаменитого британского фотографа Ричарда Ренкина, который снимал королеву Елизавету II.