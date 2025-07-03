"Там Оли нет": Полякову раскритиковали за неестественные фото для Playboy
Украинскую певицу Олю Полякову заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа и ИИ. Артистка снялась о Playboy с благотворительной целью.
Выпуск журнала вышел еще в апреле, однако в июле звезда сцены снова поделилась кадрами съемки и подробнее рассказала о результатах своей благотворительной деятельности.
"Во время презентации апрельского номера Playboy мы провели благотворительный аукцион ужинов со мной. Удалось собрать 10 000 долларов донатов. Все средства уже переданы в фонд @svitlii_foundation, и на них будет приобретен микроавтобус для одного из подразделений 101-й отдельной бригады ВСУ. Транспорт будет работать на Донецком направлении — возить наших ребят, обеспечивать логистику и поддержку там, где это необходимо", — отметила знаменитость.
Оля Полякова добавила, что делает то, что умеет лучше всего — использует свою красоту, сексуальность и узнаваемость, чтобы поддержать тех, кто держит для нас небо.
"Потому что каждое внимание, каждая гривна, каждое действие имеет значение", — подчеркнула звезда сцены.
Впрочем, многие пользователи сети обратили внимание на якобы неестественность кадров:
- "Не знаю, что за фотограф такой плохой ракурс выбирал, что постоянно солнце засвечивает".
- "Очень красиво, но ваш натуральный цвет глаз больше вам идет".
- "Все очень красиво, но лицо немного похоже на тебя".
- "А чего все фото с фильтрами, где реальные снимки, и кому это сейчас интересно".
- "Фото просто огонь. Но что-то изменилось во взгляде, лицо стало неузнаваемым, это лишь мое мнение".
- "Очень красиво, но очень очень очень искусственные, ничего там от Оли нет".
"Там все от Оли, но ведь лучше не верит", — ответила на последний комментарий Полякова.
Было и много положительных отзывов на фотосессию певицы:
- "Это подпаааал. Какая же вы красавица, Оля. Когда-то благодаря вам я перестала стесняться своих 180 роста и начала с гордостью носить каблуки. Спасибо, что вы есть".
- "Невероятно красивая и талантливая Оля показывает, как можно выглядеть независимо от возраста и как женственностью можно еще принести пользу стране. Очень жаль, что есть такие злые люди, которые пишут негативные комментарии! Негатива у нас и так много!"
- "Прекрасная инициатива, прекрасная женщина, шикарная фигура!"
- "Какая звездочка! Самая красивая женщина украинского шоубиза".
Более того, некоторые даже предположили, что фото на самом деле ИИ.
В интервью изданию Полякова призналась, как ей дался опыт такой фотосессии: "О, это было круто! Я всегда говорила, что сексуальность — это не про количество обнаженного тела, а про энергетику. И это я пыталась передать в своей фотосессии".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Во время концерта "Взрослых девушек" в Черновцах, где выступали Оля Полякова и Маша Ефросинина, фанаты передали на сцену двух щенков породы мальтипу. Украинцы быстро напомнили, что животные не могут быть подарками без предупреждения и согласия.
- Оля Полякова уснула прямо на концерте, пока говорила Маша Ефросинина. Публика в зале отреагировала на ситуацию смехом.
Кроме того, Полякова появилась в объективе знаменитого британского фотографа Ричарда Ренкина, который снимал королеву Елизавету II.