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Стиль жизни

"Там Оли нет": Полякову раскритиковали за неестественные фото для Playboy

Оля Полякова снялась для плейбоя
Оля Полякова | Фото: Playboy

Украинскую певицу Олю Полякову заподозрили в чрезмерном использовании фотошопа и ИИ. Артистка снялась о Playboy с благотворительной целью.

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Выпуск журнала вышел еще в апреле, однако в июле звезда сцены снова поделилась кадрами съемки и подробнее рассказала о результатах своей благотворительной деятельности.

"Во время презентации апрельского номера Playboy мы провели благотворительный аукцион ужинов со мной. Удалось собрать 10 000 долларов донатов. Все средства уже переданы в фонд @svitlii_foundation, и на них будет приобретен микроавтобус для одного из подразделений 101-й отдельной бригады ВСУ. Транспорт будет работать на Донецком направлении — возить наших ребят, обеспечивать логистику и поддержку там, где это необходимо", — отметила знаменитость.

Оля Полякова добавила, что делает то, что умеет лучше всего — использует свою красоту, сексуальность и узнаваемость, чтобы поддержать тех, кто держит для нас небо.

"Потому что каждое внимание, каждая гривна, каждое действие имеет значение", — подчеркнула звезда сцены.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: Playboy

Впрочем, многие пользователи сети обратили внимание на якобы неестественность кадров:

  • "Не знаю, что за фотограф такой плохой ракурс выбирал, что постоянно солнце засвечивает".
  • "Очень красиво, но ваш натуральный цвет глаз больше вам идет".
  • "Все очень красиво, но лицо немного похоже на тебя".
  • "А чего все фото с фильтрами, где реальные снимки, и кому это сейчас интересно".
  • "Фото просто огонь. Но что-то изменилось во взгляде, лицо стало неузнаваемым, это лишь мое мнение".
  • "Очень красиво, но очень очень очень искусственные, ничего там от Оли нет".

"Там все от Оли, но ведь лучше не верит", — ответила на последний комментарий Полякова.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: Playboy

Было и много положительных отзывов на фотосессию певицы:

  • "Это подпаааал. Какая же вы красавица, Оля. Когда-то благодаря вам я перестала стесняться своих 180 роста и начала с гордостью носить каблуки. Спасибо, что вы есть".
  • "Невероятно красивая и талантливая Оля показывает, как можно выглядеть независимо от возраста и как женственностью можно еще принести пользу стране. Очень жаль, что есть такие злые люди, которые пишут негативные комментарии! Негатива у нас и так много!"
  • "Прекрасная инициатива, прекрасная женщина, шикарная фигура!"
  • "Какая звездочка! Самая красивая женщина украинского шоубиза".

Более того, некоторые даже предположили, что фото на самом деле ИИ.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: Playboy

В интервью изданию Полякова призналась, как ей дался опыт такой фотосессии: "О, это было круто! Я всегда говорила, что сексуальность — это не про количество обнаженного тела, а про энергетику. И это я пыталась передать в своей фотосессии".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

  • Во время концерта "Взрослых девушек" в Черновцах, где выступали Оля Полякова и Маша Ефросинина, фанаты передали на сцену двух щенков породы мальтипу. Украинцы быстро напомнили, что животные не могут быть подарками без предупреждения и согласия.
  • Оля Полякова уснула прямо на концерте, пока говорила Маша Ефросинина. Публика в зале отреагировала на ситуацию смехом.

Кроме того, Полякова появилась в объективе знаменитого британского фотографа Ричарда Ренкина, который снимал королеву Елизавету II.