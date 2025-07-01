"Можно смотреть вечно": Оля Полякова уснула прямо на концерте (видео)
Украинская певица Оля Полякова случайно уснула прямо во время выступления в рамках тура "Взрослые девочки", который она организовала с Машей Ефросининой.
Артистка поделилась отрывком концерта в Ивано-Франковске в TikTok. Пока на сцене выступала Маша, ее коллега по шоу задремала и уронила микрофон на пол, от чего Полякова быстро проснулась. Публика в зале отреагировала на ситуацию смехом.
"Ты уснула, что ли? На секундочку тебя что, провалило куда-то?" — спросила подругу Ефросинина.
"На этом месте я всегда засыпаю", — ответила со смехом Полякова.
Более того, это был уже 12-й концерт тура "Взрослые девочки", что, судя по всему, и объясняет, почему ведущая проекта была так уставшая, что уснула.
Пользователи сети со смехом отреагировали на конфуз Поляковой:
- "Звездочка устала".
- "На это можно смотреть вечно".
- "Тот бокал просекко был лишним".
- "Мария такая скучная, что Оля заснула".
- "Обожаю эту женщину".
В частности, певица добавила хэштег с цитатой из поэзии Леси Украинки: "Чтобы не плакать, я смеялась". Видео набрало уже более 286 тысяч просмотров в соцсети.
Напомним, Фокус писал ранее, что:
- Тина Кароль прокомментировала публичные скандалы с Олей Поляковой и ответила, действительно ли они враждуют.
- Полякова появилась в объективе известного британского фотографа Ричарда Ренкина, который снимал саму королеву Елизавету II.
Кроме того, Оля Полякова появилась на одном из самых престижных мировых мероприятий — 78-м Каннском кинофестивале.