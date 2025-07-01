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Стиль жизни

"Можно смотреть вечно": Оля Полякова уснула прямо на концерте (видео)

Оля Полякова уснула во время выступления
Оля Полякова | Фото: Оля Полякова/Instagram

Украинская певица Оля Полякова случайно уснула прямо во время выступления в рамках тура "Взрослые девочки", который она организовала с Машей Ефросининой.

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Артистка поделилась отрывком концерта в Ивано-Франковске в TikTok. Пока на сцене выступала Маша, ее коллега по шоу задремала и уронила микрофон на пол, от чего Полякова быстро проснулась. Публика в зале отреагировала на ситуацию смехом.

Оля Полякова уснула на концерте

"Ты уснула, что ли? На секундочку тебя что, провалило куда-то?" — спросила подругу Ефросинина.

"На этом месте я всегда засыпаю", — ответила со смехом Полякова.

Более того, это был уже 12-й концерт тура "Взрослые девочки", что, судя по всему, и объясняет, почему ведущая проекта была так уставшая, что уснула.

Пользователи сети со смехом отреагировали на конфуз Поляковой:

  • "Звездочка устала".
  • "На это можно смотреть вечно".
  • "Тот бокал просекко был лишним".
  • "Мария такая скучная, что Оля заснула".
  • "Обожаю эту женщину".

В частности, певица добавила хэштег с цитатой из поэзии Леси Украинки: "Чтобы не плакать, я смеялась". Видео набрало уже более 286 тысяч просмотров в соцсети.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Кроме того, Оля Полякова появилась на одном из самых престижных мировых мероприятий — 78-м Каннском кинофестивале.