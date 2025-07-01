"Можна дивитися вічно": Оля Полякова заснула прямо на концерті (відео)

Українська співачка Оля Полякова випадково заснула прямо під час виступу в рамках туру "Дорослі дівчата", який вона організувала з Машею Єфросиніною.

Related video

Артистка поділилася уривком концерту в Івано-Франківську в TikTok. Поки на сцені виступала Маша, її колега по шоу задрімала та впустила мікрофон на підлогу, від чого Полякова швидко прокинулася. Публіка в залі відреагувала на ситуацію сміхом.

Оля Полякова заснула на концерті

"Ти заснула, чи що? На секундочку тебе що, провалило кудись?" — запитала подругу Єфросиніна.

"На цьому місці я завжди засинаю", — відповіла зі сміхом Полякова.

Ба більше, це був уже 12-й концерт туру "Дорослі дівчата", що, судячи з усього, і пояснює, чому ведуча проєкту була така втомлена, що аж заснула.

Користувачі мережі зі сміхом відреагували на конфуз Полякової:

"Зірочка втомилася".

"На це можна дивитися вічно".

"Той бокал просекко був зайвий".

"Марія така нудна шо Оля заснула аж".

"Обожнюю цю жінку".

Зокрема, співачка додала хештег з цитатою з поезії Лесі Українки: "Щоб не плакать, я сміялась". Відео набрало вже понад 286 тисяч переглядів у соцмережі.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Тіна Кароль прокоментувала публічні скандали з Олею Поляковою та відповіла, чи дійсно вони ворогують.

Полякова зʼявилася в об’єктиві відомого британського фотографа Річарда Ренкіна, який знімав саму королеву Єлизавету ІІ.

Крім того, Оля Полякова з'явилася на одному з найпрестижніших світових заходів — 78-му Каннському кінофестивалі.