Тіна Кароль та Оля Полякова: у яких стосунках співачки після скандалу

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала публічні скандали з Олею Поляковою. Артистка розповіла, чи дійсно вони ворогують в українському шоу-бізнесі.

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Про це Тіна Кароль розказала "Нашому радіо".

Співачка прокоментувала всі конфлікти, що виникали між нею та Олею Поляковою. Зокрема, йдеться про випадки, коли Оля публічно називала її в різних шоу "нервовою крикухою" та "плакальницею на похоронах".

Та, за словами Тіни Кароль, напруга між ними залишилася в минулому. Порозуміння прийшло після особистої розмови, під час якої вони відверто все обговорили. Ба більше — Оля вибачилась за свої слова, а Тіна прийняла вибачення.

"Вона колись сказала щось в якійсь програмі. Ми між собою це вирішили. Звісно, ми бачилися. Вона перепросила. А я їй сказала: "Олю, я тебе обіймаю, все буває". Це минуло", — сказала Тіна Кароль.

При цьому співачка зазначила, що для себе виключає можливість публічно критикувати інших артистів, адже вважає це неприйнятним.

"Особисто жодного разу на жодного артиста не сказала поганих слів — це стрьом", — додала вона.

Нагадаємо, популярний український співак SHUMEI поділився враженнями від роботи з зіркою Тіною Кароль. Він розповів, яка вона у звичайному житті, та які між ними стосунки.

Фокус також писав, що українська співачка Тіна Кароль різко відреагувала на негативний коментар до її нового кліпу на пісню "Балкони", звернувши увагу на вік користувачки мережі.