"Вона немов живе в музиці": SHUMEI розповів про Тіну Кароль та те, які між ними стосунки

Популярний український співак SHUMEI поділився враженнями від роботи з зіркою Тіною Кароль. Він розповів, яка вона у звичайному житті, та які між ними стосунки.

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Про це SHUMEI розказав в інтерв'ю виданню Оboz.ua.

Артист, який випустив із співачкою Тіною Кароль дві пісні — "Дзвони" і "Стерва", розповів, що йому комфортно і приємно працювалося з виконавицею.

"Що стосується Тіни Кароль, то вона немов живе в музиці. Цікаво спостерігати, як вона її відчуває, чує. Може зайти в студію і сходу, без додаткових репетицій, записати дуже якісний трек", — поділився співак.

SHUMEI сказав, що в нього з Тіною хороші стосунки в звичайному житті, проте вони не дуже близькі.

"Сказати, що я можу зателефонувати їй у будь-який момент, буде неправдою. Я намагаюся не турбувати, бо вона людина зайнята. У неї свої справи, в мене – свої. Але якщо потребую поради, то можу написати. Ніяких обмежень у спілкуванні, як мені здається, між нами немає. Проте це не означає, що я кожен день їй щось пишу чи відправляю", — пояснив артист.

SHUMEI: що відомо про співака

SHUMEI — справжнє імʼя Олег Шумей — народився 9 лютого 2002 року в Долині, Івано-Франківської області. Це український співак та музикант.

Олег Шумей перемагав у низці конкурсів, проте широко відомим став, в перші дні російського вторгнення в Україну, опублікувавши дебютну відеороботу на власну пісню "Тривога" та незабаром переспівавши пісню "Біля тополі" польського гурту "Enej", яка була написана понад 7 років тому і присвячена українським військовим, які загинули на війні після російського вторгнення 2014 року. Вона увійшла до трендів YouTube та чарту топ 100 Apple Music в Україні.

Популярні пісні SHUMEI: "Буревіями" із Златою Огнєвіч, "Комета", "Стерва" та "Дзвони" з Тіною Кароль, "Вище хмар".

Нагадаємо, LAUD вперше публічно розповів, що сталося між ним та SHUMEI, через що він припинив з ним співпрацю.

Фокус також писав, що українська співачка Тіна Кароль різко відреагувала на негативний коментар до її нового кліпу на пісню "Балкони", звернувши увагу на вік користувачки мережі.