Співак LAUD вперше прокоментував, через що припинив співпрацю з SHUMEІ

LAUD вперше публічно розповів, що сталося між ним та SHUMEI, через щ він припинив з ним співпрацю.

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26-річний український R&B співак, композитор та фіналіст шоу "Голос Країни", який у 2018 та 2019 роках брав участь в національному відборі Євробачення, LAUD вперше публічно розповів про конфлікт через який припинилася його співпраця з іншим співаком SHUMEI. Подробицями артист поділився у випуску "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Зокрема, LAUD (справжнє ім’я Владислав Каращук) розповів, що співпраця з SHUMEI тривала близько півтора року. За цей час спільно хлопці записали кавер на пісню "Чорнобривці", яка за два роки набрала 3,3 мільйона переглядів, а також разом виступали на благодійних концертах.

"Наша співпраця була десь рік-півтора і ми класно зійшлися, коли ми почали давати спільні благодійні проєкти. Збирали гроші, їздили за кордон з благодійними концертами, це був класний період. Але був момент, коли продюсер SHUMEI робив разом зі мною спільний трек, ми говорили про те, щоб підписати договір по авторському праву і роялті, але він не хотів підписувати ці договори. Він казав: "Ми чесні, ми будемо все діли 50 на 50". Але коли почалася виплата роялті, він сказав, що не заплатить ні копійки і що я не можу виступати з піснями, які ми разом з ним записали. Там були пісні — "Ти мені дуже". Чомусь відбулася заборона при тому, що знову таки роялті, навіть насправді по пісні "Чорнобривці" я жодного разу не отримав. Я довірився", — пояснив артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній учасник гурту DZIDZIO пояснив, чому негативно ставиться до Олега Винника.

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