Ані Лорак виходить заміж

Ані Лорак вже була заміжня. Її шлюб з Муратом Налчаджіоглу протривав 10 років.

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Бойфренд української співачки, яка зрадила Батьківщину, Ані Лорак, Ісаак Віджраку у день її народження освідчився артистці у коханні. Зокрема, в мережі інстаграм він опублікував відео, на якому, стаючи на одне коліно, дарує співачці каблучку.

Підписав відео бойфренд: "Деякі подарунки тривають вічно. З Днем народження, моє кохання". У відповідь Ані Лорак написала: "Я тебе люблю".

Вочевидь, Ісаак зробив співачці пропозицію одружитися, з огляду на те, що він виконав традиційний для освідчення маневр, став на одне коліно і відкрив коробку з каблучкою. На відео немає звуку розмови, але можна побачити, як Ані Лорак приймає подарунок від бойфренда, потім обіймає його і цілує.

Сама ж артистка поділилася відео в себе в історіях і просто позначила його сердечком.

Чи дійсно це свідчить про майбутнє весілля пари, поки невідомо. Натомість в російських ЗМІ інформація про таємне одруження Ані Лорак та Ісаака зʼявилася ще в серпні 2024 року.

Що відомо про стосунки пари

Відомо, що Ані Лорак познайомилася з чоловіком на Ібіці, коли вона "приходила до тями і загалом знаходила свій баланс". Віджрак живе на Ібіці. У своїх соцмережах він називає себе "цілісним велнес-експертом" і "творцем позитивної карми", що розділяє концепцію "філософії радості".

За інформацією в соціальних мережах, коханий співачки був одружений — від минулих стосунків у нього є син та дочка.

Ані Лорак також була заміжня і виховує 13-річну доньку Софію від громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу, з яким була одружена майже 10 років. Пара офіційно розлучилася у 2019 році.

Позиція Ані Лорак щодо війни в Україні

Вже багато років Ані Лорак живе та працює в Росії. В 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну, артистка продовжила працювати в країні-агресорці. Вже у 2022 році співачка категорично розставила всі крапки над "і", залишившись і надалі в Росії.

Вже у березні 2023 року артистка опублікувала у себе на сторінці в Instagram допис, в якому назвала себе українською артисткою, чим вона дуже пишається. Однак, вже у 2014 році, за її словами, її хотіли використати в політичних цілях, від чого вона відмовилася. Після цього їй поставили умову, або грати за їхніми правилами, або буде кінець карʼєри. Саме це, за словами Лорак, підштовхнуло її до переїзду в Росію.

Також вона заявила, що насправді не підтримує жодних форм насилля і проти війни загалом. Та заперечила, що фінансує армію. Так вона заявила, що не хоче брати участі в політичних іграх. Цей допис артистка написала через те, що саме тоді в Росії почали активно скасовувати її концерти.

Вже згодом Ані Лорак почала показувати, як допомагає переселенцям з Донецької і Луганської областей, яких евакуювали в Росію. У березні 2024 року стало відомо, що артистка отримує громадянство Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак на концерті в Білорусії зробила цинічну заяву про мир.

Крім цього, Фокус писав, що Лілія Подкопаєва вперше зізналася, чи підтримує зв'язок з кумою Ані Лорак.