Ани Лорак выходит замуж

Ани Лорак уже была замужем. Ее брак с Муратом Налчаджиоглу продлился 10 лет.

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Бойфренд украинской певицы, которая изменила Родине, Ани Лорак, Исаак Виджраку в день ее рождения признался артистке в любви. В частности, в сети инстаграм он опубликовал видео на котором становясь на одно колено дарит певице кольцо.

Подписал видео бойфренд: "Некоторые подарки длятся вечно. С Днем рождения, моя любовь". В ответ Ани Лорак написала: "Я тебя люблю".

Очевидно, Исаак сделал певице предложение жениться, судя по тому, что он выполнил традиционный для признания в любви маневр, стал на одно колено и открыл коробку с кольцом. На видео нет звука разговора, но можно увидеть, как Ани Лорак принимает подарок от бойфренда, потом обнимает его и целует.

Сама же артистка поделилась видео у себя в историях и просто пометила его сердечком.

Действительно ли это свидетельствует о предстоящей свадьбе пары, пока неизвестно. Зато в российских СМИ информация о тайной женитьбе Ани Лорак и Исаака появилась еще в августе 2024 года.

Что известно об отношениях пары

Известно, что Ани Лорак познакомилась с мужем на Ибице, когда она "приходила в себя и в целом находила свой баланс". Виджрак живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя "целостным велнес-экспертом" и "творцом позитивной кармы", разделяющим концепцию "философии радости".

По информации в социальных сетях, возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

Ани Лорак также была замужем и воспитывает 13-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым была замужем почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году.

Позиция Ани Лорак относительно войны в Украине

Уже много лет Ани Лорак живет и работает в России. В 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину, артистка продолжила работать в стране-агрессоре. Уже в 2022 году певица категорически расставила все точки над "і" оставшись и в дальнейшем в России.

Уже в марте 2023 года артистка опубликовала у себя на странице в Instagram сообщение в котором назвала себя украинской артисткой, чем она очень гордится. Однако, уже в 2014 году, по ее словам, ее хотели использовать в политических целях, от чего она отказалась. После этого ей поставили условие, или играть по их правилам, или будет конец карьеры. Именно это, по словам Лорак, подтолкнуло ее к переезду в Россию.

Также она заявила, что на самом деле не поддерживает никаких форм насилия и против войны в целом. И отрицает, что финансирует армию. Таким образом она заявила, что не хочет участвовать в политических играх. Это сообщение артистка написала из-за того, что именно тогда в России начали активно отменять ее концерты.

Уже впоследствии Ани Лорак начала показывать как помогает переселенцам из Донецкой и Луганской областей, которых эвакуировали в Россию. В марте 2024 года стало известно, что артистка получает гражданство России.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак на концерте в Белоруссии сделала циничное заявление о мире.

Кроме этого, Фокус писал, что Лилия Подкопаева впервые призналась, поддерживает ли связь с кумой Ани Лорак.