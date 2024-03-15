Ани Лорак собралась получать паспорт РФ, — росСМИ

Певица продолжала работать и жить в РФ как после аннексии Крыма в 2014 году, так и после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Однако о получении гражданства другой страны ранее она не говорила.

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Украинская певица Ани Лорак в феврале подала заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщило РИА "Новости" в пятницу, 15 марта.

В медиа уточнили, что информацию о том, что певица хочет получить гражданство РФ и уже делает для этого конкретніе шаги, получили от информатора, который входит в близкое окружение певицы.

Отметим, во время российско-украинской войны 2014 года Ани Лорак не прерывала связи с российским шоу-бизнесом, за что неоднократно подвергалась критике в Украине, в частности ее "планы" дать концерту в оккупированном Крыму. Первую настоящую волну возмущения повлекли за собой выступление певицы на свадьбе дочери Владимира Литвина во время кровавых событий на Майдане в феврале 2014 года и впоследствии выход в эфир после начала захвата Крыма (15 марта 2014 года) заранее записанного концерта за 30 ноября и с вручением премии "Золотой граммофон".

В феврале 2022 года после вторжения России в Украину не осудила страну-агрессора, в которой проживала и работала. Украинские артисты осудили ее, а Комитет Верховной Рады по вопросам информполитики обратился к Президенту Украины с просьбой лишить певицу звания "Народный артист Украины".

В октябре 2022 года против Ани Лорак были введены санкции СНБО.

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Ани Лорак вспомнила свое прошлое в Украине (видео)

Напомним, в конце марта 2023 года Ани Лорак прокомментировала слухи о поддержке ВСУ. Певица подчеркнула, что очень дорожит своими поклонниками как в РФ, так и в Украине. Ани Лорак также опровергла информацию о том, что она вырученными за концерты средствами помогает ВСУ.