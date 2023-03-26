"Никогда не оказывала военную помощь": Ани Лорак прокомментировала слухи о поддержке ВСУ

Певица подчеркнула, что очень дорожит своими поклонниками как в РФ, так и в Украине. Ани Лорак также опровергла информацию о том, что она вырученными за концерты средствами помогает ВСУ.

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Певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, отреагировала на отмену своих концертов в Краснодаре. Об этом Лорак написала на своей официальной странице в Инстаграме.

"Я также хочу сказать, что никогда не оказывала военную помощь, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем я и занималась всю жизнь", — написала звезда.

Так Лорак ответила на подозрения в том, что она якобы все доходы от концертов переводит в Украину военным.

"Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никаких форм насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце", — подчеркнула артистка.

Кроме того Каролина (настоящее имя певицы, — ред.) затронула тему своего переезда в Россию. Она утверждает, что после Революции достоинства ей не оставили выбора и запретили петь на сцене.

"В 2014 году 25 марта стало известно, что некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться", — написала Лорак.

По словам певицы ей поставили ультиматум.

"Мне предоставили только два варианта: или ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, или ты не будешь петь в этой стране", — уточнила Каролина.

Она также сделала акцент на том, что только в России продолжила расти как артист.

Ани Лорак также обратилась к своей аудитории. Она попросила не верить всему, что печатают о ней СМИ. Певица подчеркнула, что дорожит своей интернациональной аудиторией и верит, что однажды музыка сможет объединить всех.

Ани Лорак впервые прокомментировала отмену своих концертов в РФ Ани Лорак впервые прокомментировала отмену своих концертов в РФ Ани Лорак впервые прокомментировала отмену своих концертов в РФ Ани Лорак впервые прокомментировала отмену своих концертов в РФ

Напомним, 15 марта стало известно, что в России начали отменять концерты Ани Лорак. Крупное мероприятие в Краснодаре, треть билетов на которое распродали, отменили после того, как певица решила провести благотворительный концерт для сбора и передачи средств пострадавшим от российской агрессии.

Ранее стало известно, что у Ани Лорак были концерты в России, однако с местными журналистами она общаться не захотела и просто ушла. Также у нее должны были быть концерты в Турции и Европе, но их отменили.