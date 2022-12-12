Ани Лорак убежала от неудобных вопросов журналистов, — СМИ

Артистка дала концерт в России.

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Певица Ани Лорак убежала от неловких вопросов журналистов. Об этом пишут росСМИ.

Артистка родом из Украины впервые за продолжительное время выступила в столице РФ на большом концерте.

Как сообщают росСМИ, после выступления уроженка Черновцов покинула сцену и не вышла к журналистам пообщаться. Судя по всему, Лорак испугалась неудобных вопросов по поводу ее позиции касательно войны в Украине.

[ + – ] Ани Лорак Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

С начала полномасштабного вторжения России в Украину певица молчала о своей политической позиции и продолжила жить и работать на территории РФ. Осенью 2022 Ани Лорак собиралась с концертами в Европу как "самая титулованная украинская певица". Однако выступления знаменитости отменили после хейта в Сети.

В частности, из-за молчания о войне именную звезду Ани Лорак в Черновцах демонтировали весной 2022. Также против артистки введены санкции президентом Украины.

Напомним, концерты Ани Лорак в Европе отменили после волны протеста украинцев.

Также Фокус писал о неожиданном заявлении о войне в Украине от бывшего мужа Ани Лорак.