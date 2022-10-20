Концерты Ани Лорак в Европе отменили после волны протестов украинцев

Ранее артистка собиралась в турне как "самая титулованная украинская певица".

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Концерты Ани Лорак осенью 2022 в Европе отменены. Об этом сообщается на сайте, где раньше можно было приобрести билеты.

Тур "The Best", в который Лорак планировала поехать как "самая титулованная украинская певица", отменен после волны хейта и протестов со стороны украинцев.

"В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур группы Ани Лорак на 2023 год", — отмечают на одном из сайтов, где раньше продавались билеты на концерт артистки, длительно проживавшей и работавшей в России, замалчивая войну в Украине.

Другие продавцы билетов отмечают, что причиной отмены тура стало резкое распространение коронавирусной инфекции в европейских городах.

Уроженка Буковины должна была давать концерты в Германии и Чехии в период с 21 октября по 3 ноября 2022. Это уже не первая отмена концертов Лорак. В частности, из-за возмущения украинцев в Европе уже были отменены выступления звезды в Праге.

[ + – ] Ани Лорак Фото: Скриншот

После длительного молчания знаменитости с украинскими корнями ее именная звезда в Черновцах была демонтирована, а министр культуры Украины Александр Ткаченко заявлял, что звания и титулы артистов-предателей будут пересмотрены.

Напомним, Ани Лорак потеряла многомиллионный бизнес в России.

Также Фокус писал о реакции Минкульта Украины на запланированный тур Ани Лорак в роли "самой титулованной украинской певицы".