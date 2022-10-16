Ани Лорак потеряла многомиллионный бизнес в России (фото)

Фирма, приносившая артистке до 40 млн рублей в год, была ликвидирована налоговой службой Подмосковья.

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44-летняя украинская певица Ани Лорак потеряла бизнес на территории Российской Федерации. Об этом пишет российское издание "Центральное служба новостей".

По данным журналистов, компания на территории РФ, которая официально принадлежала певице Ани Лорак, была ликвидирована налоговой службой.

Речь идет о фирме ООО "Ани Лорак Продакшн", которая приносила украинской артистке многомиллионную прибыль в течение нескольких лет. Журналисты в своей публикации утверждают, что компания Ани Лорак была удалена налоговой службой из Единого государственного реестра юридических лиц из-за наличия недостоверных сведений.

"Многострадальная компания ООО "Ани Лорак Продакшн", которая с 2015 года занималась организацией концертов, выпуском песен и клипов, окончательно закрыта: 11 октября налоговая служба ликвидировала фирму. В свое время она приносила неплохой доход — до 40 млн рублей в год, однако, с весны 2021 года организацию то и дело штормило после скандала с Константином Меладзе", — подтверждает издание "Комсомольская правда" информацию о закрытии в РФ компании, которая принадлежала Ани Лорак.

Стоит отметить, что на территории Украины певица имела фирму с аналогичным названием, но в 2019 году стартовал процесс ликвидации в связи с "решением основателей".

В выписке, которая доступна на официальном сайте ЕГРЮЛ, подтверждается, что фирма ООО "Ани Лорак Продакшн", зарегистрированная в Красногорске, была ликвидирована 11 октября 2022 года.

"Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Сведения о прекращении юридического лица внесены межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области", — сказано в выписке.

[ + – ] Ани Лорак потеряла в России фирму "Ани Лорак Продакшн"

Отметим, что в начале октября в СМИ появилась информация о санкциях Совета нацбезопасности и обороны Украины в отношении некоторых отечественных звезд, поддержавших вторжение ВС РФ. Под ограничения, по данным журналистов, попали Ани Лорак, Таисия Повалий и Регина Тодоренко.

Также сообщалось, что певица Ани Лорак во время полномасштабного вторжения анонсировала европейский тур и назвала себя самой титулованной певицей Украины.