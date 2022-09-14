Ани Лорак назвала себя самой титулованной певицей Украины: реакция Минкульта

Знаменитость планирует осенний тур по странам Европы.

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43-летняя артистка Ани Лорак назвала себя самой титулованной украинской певицей ради туров по Европе. Анонсы концертов знаменитости, длительное время проживающей и работающей в РФ, появились на сайте Контрамарка.

Представители Ани Лорак вспомнили о ее заслугах и достижениях на родине, в частности, о титуле народной артистки Украины. Стоит отметить, что последнюю украинскую награду Ани Лорак получила в 2013 году, а в начале 2022 планировала турне по Украине.

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"Ани Лорак быстро переобулась для тура в Германии. Теперь она "самая титулованная украинская певица". Есть идеи что с этим делать?" — отметил в своем Twitter блогер Виталий Гордиенко. Он призвал Министерство культуры и информационной политики Украины срочно лишить уроженку Буковины соответствующих титулов, поскольку за время полномасштабного российского вторжения певица не высказала свою публичную позицию, а затем удалила страницу в Instagram после волны хейта.

Минкульт Украины уже ответил, заявив, что необходимые меры будут приняты.

"Мы активно работаем над изменениями в законах. Все артисты, которые до сих пор носят звание народных артистов Украины (но давно уже таковыми не являются – из-за молчания или поддержки российской агрессии) скоро будут этих званий лишены", — отмечено на официальной Twitter-странице министерства.

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Напомним, в Черновцах уничтожили именную звезду Ани Лорак.

Также Фокус писал об украинских знаменитостях в России, молчащих о войне.