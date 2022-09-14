Ані Лорак назвала себе найтитулованішою співачкою України: реакція Мінкульту

Знаменитість планує осінній тур країнами Європи.

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43-річна артистка Ані Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою задля турів Європою. Анонси концертів знаменитості, котра тривалий час мешкає та працює в РФ, з'явилися на сайті Контрамарка.

Представники Ані Лорак згадали про її заслуги та досягнення на батьківщині, зокрема титул народної артистки України. Варто зазначити, що останню українську нагороду Ані Лорак отримала у 2013 році, а на початку 2022 планувала турне по Україні.

[ + – ] Анонси концертів Ані Лорак у Німеччині та Чехії

"Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона "найтитулованіших українська співачка". Маємо ідеї що з цим робити?" — зазначив у своєму Twitter блогер Віталій Гордієнко. Він закликав Міністерство культури та інформаційної політики України терміново позбавити уродженку Буковини відповідних титулів, оскільки за час повномасштабного російського вторгнення співачка не висловила свою публічну позицію, а згодом видалила свою сторінку в Instagram після хвилі хейту.

Мінкульт України уже відповіло, заявивши, що необхідні заходи будуть вжиті.

"Ми активно працюємо над змінами до законів. Всі артисти, які досі носять звання народних артистів України (але давно вже такими не є – через мовчання або підтримку російської агресії) скоро будуть цих звань позбавлені", — зазначено на офіційній Twitter-сторінці міністерства.

[ + – ] Мінкульт відреагувало на скандал навколо Ані Лорак

Нагадаємо, у Чернівцях знищили іменну зірку Ані Лорак.

Також Фокус писав про українських знаменитостей у Росії, котрі мовчать про війну.