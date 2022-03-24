Слідом за російським кораблем: у Чернівцях позбулися іменної зірки Ані Лорак

Окрім зірки Ані Лорак, із площі прибрали й зірку Василя Герелло, оперного співака, який усіляко підтримує Путіна.

На Театральній площі в Чернівцях демонтували іменну зірку уродженки міста, співачки Ані Лорак. Про це повідомив секретар виконкому Сергій Добржанський. Разом із нею прибрали й зірку оперного співака Василя Герелло.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Виконком офіційно відправив зірки на Лорак і Герелло за російським кораблем!" — написав чиновник у Facebook.

[ + – ] Комунальники прибирають пам'ятний знак Ані Лорак Фото: З відкритих джерел

Причиною такого рішення стало те, що Ані Лорак наполегливо замовчує участь Росії в кривавій бійні та продовжує зберігати мовчання в соцмережах і в публічному просторі. Єдине, що вона зробила з початку війни, – опублікувала картинку зі слоганом "Ні війні!", закривши при цьому коментарі. Щоправда, це не завадило її підписникам прийти в пост нижче та висловити все, що вони думають про позицію артистки в ситуації, яка склалася.

На думку деяких ЗМІ, Лорак не бажає втрачати свій ринок у РФ, потрапивши до категорії українських зірок, які "обережно" висловилися про "конфлікт" в Україні, оскільки разом із Йолкою претендує на премію "Золотий грамофон".

Щодо Герелло, то уродженця Чернівецької області було помічено на концерті-мітингу "Кримська весна" на стадіоні "Лужники", присвяченому восьмій річниці незаконної окупації Криму Росією. Ба більше, музикант підтримує дії російської влади.

[ + – ] Василь Герелло щиро підтримує президента РФ Володимира Путіна Фото: Соцсети

Тим часом колеги Лорак і Герелло, які народилися в Україні, без жалю відмовляються від російського ринку та прямо говорять про звірства РФ в Україні. Зокрема, співак Макс Барських виступив із різкими заявами на адресу росіян і колег із цеху. Він пообіцяв більше ніколи не виступати в Росії, а також заборонив використовувати свою музику на території країни-агресора.

А ось Світлана Лобода, яка записала звернення із закликом зупинити війну, не згадала, що Росія напала на Україну. Вона чотири роки жила та працювала в РФ, проте зараз, за інформацією ЗМІ, живе на Мальті.