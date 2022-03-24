RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя Російсько-українська війна

Слідом за російським кораблем: у Чернівцях позбулися іменної зірки Ані Лорак

669
Ані Лорак
Фото: Скриншот | Ані Лорак

Окрім зірки Ані Лорак, із площі прибрали й зірку Василя Герелло, оперного співака, який усіляко підтримує Путіна.

На Театральній площі в Чернівцях демонтували іменну зірку уродженки міста, співачки Ані Лорак. Про це повідомив секретар виконкому Сергій Добржанський. Разом із нею прибрали й зірку оперного співака Василя Герелло.

"Виконком офіційно відправив зірки на Лорак і Герелло за російським кораблем!" — написав чиновник у Facebook.

зірка
Комунальники прибирають пам'ятний знак Ані Лорак
Фото: З відкритих джерел

Причиною такого рішення стало те, що Ані Лорак наполегливо замовчує участь Росії в кривавій бійні та продовжує зберігати мовчання в соцмережах і в публічному просторі. Єдине, що вона зробила з початку війни, – опублікувала картинку зі слоганом "Ні війні!", закривши при цьому коментарі. Щоправда, це не завадило її підписникам прийти в пост нижче та висловити все, що вони думають про позицію артистки в ситуації, яка склалася.

На думку деяких ЗМІ, Лорак не бажає втрачати свій ринок у РФ, потрапивши до категорії українських зірок, які "обережно" висловилися про "конфлікт" в Україні, оскільки разом із Йолкою претендує на премію "Золотий грамофон".

Щодо Герелло, то уродженця Чернівецької області було помічено на концерті-мітингу "Кримська весна" на стадіоні "Лужники", присвяченому восьмій річниці незаконної окупації Криму Росією. Ба більше, музикант підтримує дії російської влади.

Василь Герелло
Василь Герелло щиро підтримує президента РФ Володимира Путіна
Фото: Соцсети

Тим часом колеги Лорак і Герелло, які народилися в Україні, без жалю відмовляються від російського ринку та прямо говорять про звірства РФ в Україні. Зокрема, співак Макс Барських виступив із різкими заявами на адресу росіян і колег із цеху. Він пообіцяв більше ніколи не виступати в Росії, а також заборонив використовувати свою музику на території країни-агресора.

А ось Світлана Лобода, яка записала звернення із закликом зупинити війну, не згадала, що Росія напала на Україну. Вона чотири роки жила та працювала в РФ, проте зараз, за інформацією ЗМІ, живе на Мальті.