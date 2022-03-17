Російський снаряд знищив будинок експродюсера Ані Лорак Юрія Фальоси (фото)

На момент влучення снаряда ні Фальоси, ні його рідних у будинку не було.

Під час нещодавнього обстрілу Києва російськими військами кілька снарядів потрапили до кількох житлових будинків у Подільському районі столиці, зруйнувавши їх. Постраждали й житла 60-річного українського продюсера Юрія Фальоси, який запалив зірку Ані Лорак. Про те, що сталося, він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Ні дому, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново!…" – підписав він знімки, на яких видно руйнування, а також робота рятувальників. Співробітники ДСНС намагаються загасити пожежу, яка охопила територію та будівлі після влучення снаряда.

Тим часом його колишня підопічна Ані Лорак про війну згадала лише раз, опублікувавши ще 1 березня пост у Facebook.

"Мої улюблені брати та сестри! В Україні йде ВІЙНА! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди, і що найстрашніше – діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців. Моє серце зараз із кожним із тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!"

[ + – ] Ані Лорак не згадала, хто розв'язав війну в Україні Фото: Скриншот

Автор ка ісловом не згадує про те, хто розв'язав цю війну. Артистка давно живе та працює в Росії, а зараз, за інформацією ЗМІ, полетіла до ОАЕ. За інформацією "Сегодня", вона та Йолка – українські зірки, які "дуже скромно висловилися про російську спецоперацію", а зараз обидві є претендентками на нагороду "Золотий грамофон-2022".

Під публікацією про війну Лорак закрила коментарі, проте користувачі прийшли на більш ранній пост Ані від 3 лютого з фотографіями з відпочинку, де залишають фото руйнувань, які несе російська армія, і дорікають знаменитості, що вона зберігає мовчання, намагаючись "всидіти на двох стільцях".

[ + – ] Користувачі залишають коментарі під іншими постами співачки Фото: Скриншот

Нагадаємо, у вересні минулого року Лорак представила перший за сім років кліп на україномовну пісню, а в січні 2022-го анонсувала тур Україною.