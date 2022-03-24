Вслед за русским кораблем: в Черновцах избавились от именной звезды Ани Лорак

Кроме звезды Ани Лорак, с площади убрали и звезду Василия Герелло, оперного певца, который всячески поддерживает Путина.

На Театральной площади в Черновцах демонтировали именную звезду уроженки города, певицы Ани Лорак. Об этом сообщил секретарь исполкома Сергей Добржанский. Вместе с ней убрали и звезду оперного певца Василия Герелло.

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"Исполком официально отправил звезды на Лорак и Герелло за русским кораблем!", – написал чиновник в Facebook.

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Причиной такого решения стало то, что Ани Лорак упорно замалчивает участие России в кровавой бойне и продолжает хранить молчание в соцсетях и в публичном пространстве. Единственное, что она сделала с начала войны – опубликовала картинку со слоганом "Нет войне!", закрыв при этом комментарии. Правда. Это не помешало ее подписчикам прийти в пост ниже и высказать все, что они думают о позиции артистки в сложившейся ситуации.

По мнению некоторых СМИ, Лорак не желает терять свой рынок в РФ, попав в категорию украинских звезд, которые "осторожно" высказались о "конфликте" в Украине, поскольку вместе с Елкой претендует на премию "Золотой граммофон".

Что касается Герелло, то уроженец Черновицкой области был замечен на концерте-митинге "Крымская весна" на стадионе "Лужники", посвященном восьмой годовщине незаконной оккупации Крыма Россией. Более того, музыкант поддерживает действия российских властей.

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Тем временем коллеги Лорак и Герелло, родившиеся в Украине, без сожаления отказываются от российского рынка и прямо говорят о зверствах РФ в Украине. В частности, певец Макс Барских выступил с резкими заявлениями в адрес россиян и коллег по цеху. Он пообещал больше никогда не выступать в России, а также запретил использовать свою музыку на территории страны-агрессора.

А вот Светлана Лобода, которая записала обращение с призывом остановить войну, не упомянула, что Россия напала на Украину. Она четыре года жила и работала в РФ, однако сейчас, по информации СМИ, живет на Мальте.