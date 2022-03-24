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Стиль жизни Российско-украинская война

Вслед за русским кораблем: в Черновцах избавились от именной звезды Ани Лорак

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Ани Лорак
Фото: Скриншот | Ани Лорак

Кроме звезды Ани Лорак, с площади убрали и звезду Василия Герелло, оперного певца, который всячески поддерживает Путина.

На Театральной площади в Черновцах демонтировали именную звезду уроженки города, певицы Ани Лорак. Об этом сообщил секретарь исполкома Сергей Добржанский. Вместе с ней убрали и звезду оперного певца Василия Герелло.

"Исполком официально отправил звезды на Лорак и Герелло за русским кораблем!", – написал чиновник в Facebook.

звезда
Коммунальщики убирают памятный знак Ани Лорак
Фото: Из открытых источников

Причиной такого решения стало то, что Ани Лорак упорно замалчивает участие России в кровавой бойне и продолжает хранить молчание в соцсетях и в публичном пространстве. Единственное, что она сделала с начала войны – опубликовала картинку со слоганом "Нет войне!", закрыв при этом комментарии. Правда. Это не помешало ее подписчикам прийти в пост ниже и высказать все, что они думают о позиции артистки в сложившейся ситуации.

По мнению некоторых СМИ, Лорак не желает терять свой рынок в РФ, попав в категорию украинских звезд, которые "осторожно" высказались о "конфликте" в Украине, поскольку вместе с Елкой претендует на премию "Золотой граммофон".

Что касается Герелло, то уроженец Черновицкой области был замечен на концерте-митинге "Крымская весна" на стадионе "Лужники", посвященном восьмой годовщине незаконной оккупации Крыма Россией. Более того, музыкант поддерживает действия российских властей.

Василий Герелло
Василий Герелло искренне поддерживает президента РФ Владимира Путина
Фото: Соцсети

Тем временем коллеги Лорак и Герелло, родившиеся в Украине, без сожаления отказываются от российского рынка и прямо говорят о зверствах РФ в Украине. В частности, певец Макс Барских выступил с резкими заявлениями в адрес россиян и коллег по цеху. Он пообещал больше никогда не выступать в России, а также запретил использовать свою музыку на территории страны-агрессора.

А вот Светлана Лобода, которая записала обращение с призывом остановить войну, не упомянула, что Россия напала на Украину. Она четыре года жила и работала в РФ, однако сейчас, по информации СМИ, живет на Мальте.