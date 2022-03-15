Макс Барських звернувся до представників російського шоубізнесу

Суперечка між українським виконавцем та російськими селебриті набуває нових обертів.

32-річний український співак Макс Барських записав чергове відеозвернення до своїх ексколег з РФ. Роликом він поділився на своїй Instagram-сторінці.

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Спершу артист згадав російського репера та бізнесмена Тіматі, з яким вони нещодавно публічно посварилися через початок російської військової агресії в Україні. Адже Барських записав звернення до росіян, у якому розкритикував їхню націю та заявив, що більше ніколи не приїде з концертами в Росію. А Тіматі у свою чергу заступився за росіян, записавши ролик, у якому принизив українського співака.

"Знаю, що дві твої дірки вже давно зайняті, не розумію, як ти знайшов час, щоб звільнити свій рот і пред'являти мені якісь висловлення, коли російські солдати вбивають українських людей, дітей, крушать міста …. краще сиди мовчки і рятуй свою напівзбанкрутілу компанію і смаж свої бургери", — з такими словами звернувся Барських до російського музиканта, котрий підтримує дії путінського режиму.

Згодом Макс Барських згадав співачку Славу.

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"Славо, ти лицемірка! Не так давно співала мені оди кохання, а зараз відкрила рот і смердить. Якщо ти так гордишся тим, що робить Росія з Україною, сідай на ведмедя і скачи в Сибір… кричи Росія матушка", — зазначив 32-річний артист, звертаючись до російської "колеги".

Опісля Макс звернувся до 47-річної російської телеведучої Яни Рудковської: "Яночко, мені здається, ти вже давно не бачиш нічого крім логотипів луї вітон. Ти ж розумна жінка, схаменися".

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І наостанок Микола Бортник (справжнє ім'я артиста) звернувся до російської блогерки та співачки Ольги Бузової: "Леді Бу. В Дубаї. Теж полетіла. Дякуємо Інстаграму, що позбавив нас твоєї присутності", — зазначив співак, маючи на увазі блокування соцмережі по всій території РФ.

Також український співак подякував російським артистам, котрі висловили свою позицію та підтримали Україну.

Зокрема скандальний репер Моргенштерн записав пісню та кліп, у якому порушив тему війни в Україні.

Нагадаємо, Макс Барських заборонив використовувати свою музику на будь-яких російських майданчиках, навіть у серіалах, де вона звучала як саундтрек.