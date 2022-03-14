Моргенштерн випустив пісню про війну в Україні

У кліпі репер використав голова Дмитра Гордона й одеситки, що ховається в бомбосховищі.

Російський репер Моргенштерн випустив нову пісню та кліп на пісню "12", у якій розповів про війну в Україні. Кліп з'явився на офіційному каналі виконавця в YouTube.

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Кліп починається зі звернення Дмитра Гордона до російських солдатів, а закінчується аудіоповідомленням від матері Владислава Палагіна — музиканта з Одеси, з яким співпрацює співак.

[ + – ] Кліп Моргенштерна

"Синулечко, ну, так, у нас тут, прямо в нас, уранці дах мало не знесло. Ми думали кудись тікати, а потім повернулися на місце. Мовчки сидимо, у льоху бомбосховища собі приготували. Так що, ну, котику, не хвилюйся", — каже жінка.

Резюмується відеокліп текстом, у якому йдеться: "Він українець. Я росіянин. Ми робимо музику разом. Для всього світу. Ми хочемо миру. Ми хочемо дружби".

Також у пісні репер згадує свого молодшого брата, зазначає, що йому виповнилося 12 років, і "як добре, що він ріс не в Росії, його не вчили боятися".

Нагадаємо, Моргенштерн виїхав із РФ ще до початку війни з Україною, 24 листопада 2021 року. Це сталося на тлі звинувачення в торгівлі наркотиками з боку голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна. Спочатку репер виїхав до Мінська, де в нього був запланований концерт, а потім виявилося, що він перебуває в ОАЕ.