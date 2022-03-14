Моргенштерн выпустил песню о войне в Украине

В клипе рэпер использовал слова Дмитрия Гордона и одесситки, прячущейся в бомбоубежище

Российский рэпер Моргенштерн выпустил новую песню и клип на песню "12" в которой рассказал о войне в Украине. Клип появился на официальном канале исполнителя в Youtube.

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Клип начинается с обращения Дмитрия Гордона к российским солдатам, а заканчивается аудиосообщением от матери Владислава Палагина — музыканта из Одессы, с которым сотрудничает певец.

[ + – ] Клип Моргенштерна

"Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся", — говорит женщина.

Резюмируется видеоклип текстом, в котором говорится: "Он украинец. Я русский. Мы делаем музыку вместе. Для всего мира. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы".

Также в песне рэпер упоминает своего младшего брата, отмечает, что ему исполнилось 12 лет и "как хорошо, что он рос не в России, его не учили бояться".

Напомним, Моргенштерн уехал из РФ еще до начала войны с Украиной, 24 ноября 2021 года. Это случилось на фоне обвинения в торговле наркотиками со стороны главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Сначала рэпер выехал в Минск, где у него был запланирован концерт, а потом оказалось, что он находится в ОАЭ.