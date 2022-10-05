Лорак, Повалий и Тодоренко: СМИ узнали о санкциях СНБО против украинских певиц и ведущей

Новые ограничения коснулись более 3600 физических и юридических лиц. По данным журналистов, кроме российских чиновников, олигархов и украинских коллаборантов список пополнили представители шоу-бизнеса.

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Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против более 3600 физических и юридических лиц, в нем оказались представители украинского шоу-бизнеса. Об этом сообщили несколько источников "Экономической правды", знакомые с перечнем.

Под санкции попали певицы Анна Седокова, Таисия Повалий и Ани Лорак. Также туда попала и ведущая Регина Тодоренко.

СНБО ввел санкции против "главы" Херсонской области Владимира Сальдо и "главы" Запорожской области Евгения Балицкого. Подозреваемый в госизмене бывший нардеп Илья Кива тоже вошел в список.

Некоторые иностранные граждане, участвовавшие в так называемых референдумах на временно оккупированных территориях Украины, тоже оказались под санкциями.

В списке есть кум президента РФ Владимира Путина и бывший нардеп Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко, Сергей Курченко — олигарх времен беглого президента Виктора Януковича, сам Янукович и его сын Александр.

Санкции СНБО против россиян

Больше всех в списке представлены российские бизнесмены, чиновники и связанные с ними структуры.

Перечень физических лиц из РФ:

семья Путина, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, близкий к Путину бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, дети и родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;

олигархи и их окружение: Роман Абрамович (участвовал в переговорах по обмену пленными между Украиной и Россией), Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Дмитрий Мазепин и Александр Мамут;

религиозные деятели: патриарх РПЦ Кирилл Гундяев и митрополит Будапештский и Венгерский Иларион Алфеев.

Под санкции СНБО попали много российских и связанных с Россией юрлиц:

нефтяные компании "Татнефть", "Татойл", группа "Лукойл" и региональные представительства "Газпрома";

авиа- и другие транспортных компании "Федеральная пассажирская компания", "СКОЛ", Sibia, "Федеральная грузовая компания и часть аэропортов;

военно-промышленный комплекс:, ПАО "ОДК-САТУРН" (дочерняя контора "Ростеха"), Конструкторское бюро "Арсенал" (входит в "Роскосмос") и РАТЕП (входит в "Алмаз-Антей").

банки: "Альфа-Банк" и компании, связанные со "Сбербанком РФ", "ВТБ Банком" и "Банком Открытие".

Напомним, что послы европейских стран согласовали 8-й пакет санкций против РФ, предусматривающий потолок цен на продажу российской нефти. Мальта, Греция и Кипр обеспокоены этими мерами, поскольку перевозят большую часть нефти из России.

Журналисты Forbes ранее выяснили, что Владимир Путин может прятать от западных санкций целый флот яхт стоимостью не менее 680 млн долларов.

Фокус уже писал о ратификации Путиным 5 октября законов об аннексии оккупированных территорий Украины. Временно оккупированные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей станут "новыми субъектами РФ".