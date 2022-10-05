Путин официально завершил аннексию захваченных украинских областей (фото)

До 1 января 2026 года действуют переходные периоды, в течение которых оккупированные области должны интегрироваться во все системы России.

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В среду, 5 октября, президент России Владимир Путин ратифицировал законы о вхождении оккупированных украинских территорий в состав страны-агрессора. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале главы Кремля.

В частности, Владимир Путин "законы о принятии" в состав Российской Федерации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Оккупированные части украинских территорий, согласно опубликованным документам, станут новыми субъектами страны-агрессора.

Кроме этого, своими указами Владимир Путин назначил Дениса Пушилина "временно исполняющим обязанности главы ДНР", Леонида Пасечника — "врио главы ЛНР", Владимира Сальдо — "врио губернатора Херсонской области", а Евгения Балицкого — "врио губернатора Запорожской области".

"Согласно договору, до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории новых субъектов", — сказано в указах президента страны-агрессора.

[ + – ] Владимир Путин официально завершил аннексию захваченных украинских облстей

Напомним, 3 октября Государственная дума одобрила официальную аннексию Россией оккупированных украинских областей. Вслед за Госдумой Совет Федераций одобрил ратификацию документов, которые предусматривают вхождение захваченных регионов Украины в состав РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решения Госдумы и Совфеда, подписал указ о введении в силу решения СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией, пока ее главой является Владимиром Путин. Глава государства также подписал указ о ничтожности решений Владимира Путина, которые касаются аннексии украинских областей.