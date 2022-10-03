Госдума РФ одобрила аннексию захваченных регионов Украины (видео)

Российские депутаты решили, что до 2026 года на оккупированном Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях будет "переходной период".

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Сегодня, 3 октября, Госдума Российской Федерации поддержала ратификацию так называемых договоров о присоединении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. Об этом стало известно во время пленарного заседания, транслировавшегося на официальном сайте российского парламента.

Соответствующие проекты законов о ратификации президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму вчера, 2 октября. Соответствующие документы были размещены в базе данных палаты парламента.

Все четыре законопроекта российские депутаты поддержали единогласно.

Согласно документам, оккупированные территории Украины принимаются в состав РФ и образуют новые субъекты — две республики ("ДНР" и "ЛНР") и две области (Запорожская и Херсонская).

С настоящего момента и вплоть до 1 января 2026 года для захваченных территорий будет введен "переходный период".

Границы оккупированных территорий

Как уточняется в договорах о "принятии" территорий, пределы новых субъектов в законодательстве страны-агрессора будут определены границами на день их образования и день "принятия" в Российскую Федерацию.

В документах также уточняется, что государственным языком так называемых "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей будет русский язык.

На сегодняшний день Кремль не контролирует полностью территорию ни одного из захваченных регионов Украины, об аннексии которых идет речь в российских документах.

Напомним, руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что ВСУ раньше деоккупируют Луганскую область, чем будет завершен переходный период для официального вхождения захваченного региона в состав РФ. Гайдай утверждает, что ситуация на Луганском направлении для ВС РФ сложная, а захватчики несут большие потери среди личного состава.

Ранее Фокус в своей статье писал, что признание результатов "референдумов" является доказательством совершения Кремлем очередного преступления, и это позволит Украине привлечь российских политиков к ответственности.