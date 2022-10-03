Луганщину в состав РФ смогут принять только в 2026 году, но ВСУ зайдут раньше, — Гайдай

Местные коллаборанты, по словам главы ОВА, не дождутся момента вхождения региона в Россию из-за сложной ситуации на фронте и быстрого продвижения украинской армии.

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Подразделения Вооруженных сил Украины раньше деоккупируют Луганскую область, чем будет завершен переходный период для официального вхождения захваченного региона в состав РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, местные коллаборанты не дождутся момента вхождения оккупированной Луганщины в состав России, поскольку украинская армия быстрее освободит регион.

Гайдай утверждает, что ситуация на Луганском направлении для ВС РФ сложная, а захватчики несут большие потери среди личного состава.

"Так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав России только в 2026 году. В Старобельске много раненых россиян, кто выжил в Лимане – сбежал в Счастье. Именно до 2026 года продлится переходный период для "ЛНР" в качестве нового субъекта РФ. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России. Тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать чуть больше трех лет", — продолжил глава ОВА, комментируя перспективы официальной аннексии Луганской области.

По словам Гайдая, ситуация на бумаге выглядит для коллаборантов более радужно, чем в реальности. Ежедневно большое количество раненых оккупантов прибывает в Старобельскую больницу, возле которой ВС РФ даже оборудовали блокпост.

Отметим, что в договоре между Россией и ОРЛО, которым предусмотрена аннексия украинского региона, прописано, что до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. До указанного момента должны быть урегулированы вопросы вхождения захваченной Луганщины в состав РФ, в том числе в финансовой, правовой и государственных сферах. Помимо этого, договором предусмотрено, что до 1 января 2026 года регламентируют нормы "исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории ЛНР".

[ + – ] До 2026 года будет действовать переходный период для Луганщины как субъекта РФ

Стоит отметить, что 30 сентября президент России Владимир Путин официально объявил об аннексии оккупированных украинских регионов. Во время своего вытупления глава Кремля процитировал идеолога российского фашизма Ивана Ильина и заявил, что жители неподконтрольных Киеву территорий добровольно изъявили желание жить в составе РФ.

Украина отреагировала на решение Кремля об аннексии регионов и подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Также Фокус в своем материале детально разбирал, как Владимир Путин приблизил себя к международному трибуналу, объявив об аннексии украинских областей.