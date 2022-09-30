Оккупация областей Украины: Путин во время выступления процитировал идеолога фашизма

Жители оккупированных регионов Украины, по словам главы Кремля, добровольно изъявили желание жить в составе Российской Федерации.

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления, посвященного аннексии Россией новых украинских областей, процитировал идеолога российского фашизма Ивана Ильина. Об этом информирует пропагандистское издание "Московский комсомолец".

Как известно, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля проходила церемония, в ходе которой Владимир Путин объявил об аннексии новых украинских регионов.

Заканчивая свое выступление президент страны-агрессора процитировал идеолога российского фашизма Ивана Ильина и заявил, что жители оккупированных территорий Украины якобы добровольно изъявили желание жить в составе Российской Федерации.

"Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане ЛДНР, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами — Россия! Я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух — мой дух, его судьба — моя судьба, его страдания — мое горе, а его расцвет — моя радость", — подчеркнул Путин, цитируя российского философа Ивана Ильина.

На отсылки к работам идеолога фашизма также обратил внимание расследователь Bellingcat Христо Грозев. В ходе своего выступления, по словам журналиста, Владимир Путин также заявил, что мир вступил в фазу эволюционных преобразований и он никогда не будет таким, как раньше.

[ + – ] Путин во время выступления процитировал идеолога российского фашизма Ивана Ильина

Иван Ильин — философ и идеолог российского фашизма XX века. Являлся активным критиком коммунистического режима и коллективного запада. После Октябрьской революции 1917 года, которая ознаменовалась созданием Российской Советской Республики, Иван Ильин был вынужден эмигрировать из России. В своих трудах филосов называл Украину одной из угроз для Кремля и утверждал, что "украинский сепаратизм" является искусственным явлением. Ивана Ильина в своих выступлениях часто цитирует российский президент Владимир Путин.

Стоит отметить, что 30 сентября в Кремле проходило торжественное заседание, в ходе которого президент России Владимир Путин подписал соглашение об аннексии новых украинских регионов.

После объявления об аннексии регионов, в которых Россия проводила фейковые референдумы, Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Владимир Зеленский в своем видеообращении также подчеркнул, что Киев готов проводить переговоры со страной-агрессором, но не с текущим президентом Владимиром Путиным.