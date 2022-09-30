Окупація областей України: Путін під час виступу процитував ідеолога фашизму

Жителі окупованих регіонів України, за словами глави Кремля, добровільно виявили бажання жити в складі Російської Федерації.

Related video

Президент РФ Володимир Путін під час виступу, присвяченого анексії Росією нових українських областей, процитував ідеолога російського фашизму Івана Ільїна. Про це повідомляє пропагандистське видання "Московський комсомолець".

Як відомо, 30 вересня в Георгіївській залі Кремля проходила церемонія, під час якої Володимир Путін оголосив про анексію нових українських регіонів.

Закінчуючи свій виступ, президент країни-агресора процитував ідеолога російського фашизму Івана Ільїна та заявив, що жителі окупованих територій України нібито добровільно виявили бажання жити в складі Російської Федерації.

"Сьогодні цей вибір робимо ми, зробили громадяни ЛДНР, жителі Запорізької та Херсонської областей. Вони зробили вибір бути зі своїм народом, бути з Батьківщиною, жити її долею, перемагати разом із нею. За нами правда, за нами — Росія! Я вірю в духовні сили російського народу та приймаю його історичну долю своїм інстинктом і своєю волею. Його дух — мій дух, його доля — моя доля, його страждання — моє горе, а його розквіт — моя радість", — наголосив Путін, цитуючи російського філософа Івана Ільїна.

На посилання на роботи ідеолога фашизму також звернув увагу розслідувач Bellingcat Христо Грозев. Під час свого виступу, за словами журналіста, Володимир Путін також заявив, що світ вступив у фазу еволюційних перетворень і він ніколи не буде таким, як раніше.

[ + – ] Путін під час виступу процитував ідеолога російського фашизму Івана Ільїна

Іван Ільїн — філософ та ідеолог російського фашизму XX століття. Був активним критиком комуністичного режиму та колективного заходу. Після Жовтневої революції 1917, яка ознаменувалася створенням Російської Радянської Республіки, Іван Ільїн був змушений емігрувати з Росії. У своїх працях філософ називав Україну однією із загроз для Кремля та стверджував, що "український сепаратизм" є штучним явищем. Івана Ільїна у своїх виступах часто цитує російський президент Володимир Путін.

Варто зазначити, що 30 вересня в Кремлі проходило урочисте засідання, під час якого президент Росії Володимир Путін підписав угоду про анексію нових українських регіонів.

Після оголошення анексії регіонів, де Росія проводила фейкові референдуми, Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Володимир Зеленський у своєму відеозверненні також наголосив, що Київ готовий проводити переговори з країною-агресором, але не з поточним президентом Володимиром Путіним.