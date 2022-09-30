Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою, — Зеленський (відео)
Українці, за словами президента, довели, що є союзниками Північноатлантичного Альянсу, відбиваючи російську військову агресію.
Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Про це за підсумками термінового засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, 30 вересня він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та Ради нацбезпеки, за підсумками яких влада має кілька рішень.
В умовах повномасштабної війни з Росією Україна, за словами Зеленського, подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою, оскільки Україна вже довела, що де-факто є союзником Північноатлантичного Альянсу.
"Ми знаємо, що це можливо (вступ до НАТО за прискореною процедурою — ред.). Ми бачили, як Фінляндія та Швеція цього року розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо й для України. Це закріплення на рівні договору того, що й так уже досягнуто в житті і є нашими цінностями. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ до НАТО у прискореному порядку", — наголосив Зеленський.
У ході термінового засідання РНБО, за словами глави держави, було ухвалено рішення про запровадження нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб РФ, які мають стосунок до військової агресії проти України або які "не знайшли в собі мужності" виступити проти політики Кремля.
Зеленський нагадав, що Україна неодноразово пропонувала Росії провести переговори, щоб домовитися про існування на чесних і загальних умовах, проте діалог із президентом РФ Володимиром Путіним неможливий.
"Очевидно, що переговори з цим російським президентом неможливі. Він не знає, що таке чесність і гідність. Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом", — продовжив глава держави у відеозверненні за підсумками термінового засідання РНБО.
Підсумовуючи, Володимир Зеленський закликав народних депутатів найближчим часом підтримати законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів.
Варто нагадати, що наприкінці червня Європейський Союз схвалив статус кандидата в ЄС для України та Молдови.
Наприкінці серпня в Кабінеті міністрів заявили, що Україна вже на 70% реалізувала виконала вимоги, які були висунуті Європейським Союзом для подальшої інтеграції до ЄС.