Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою, — Зеленський (відео)

Українці, за словами президента, довели, що є союзниками Північноатлантичного Альянсу, відбиваючи російську військову агресію.

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Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Про це за підсумками термінового засідання Ради національної безпеки і оборони повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, 30 вересня він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та Ради нацбезпеки, за підсумками яких влада має кілька рішень.

В умовах повномасштабної війни з Росією Україна, за словами Зеленського, подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою, оскільки Україна вже довела, що де-факто є союзником Північноатлантичного Альянсу.

"Ми знаємо, що це можливо (вступ до НАТО за прискореною процедурою — ред.). Ми бачили, як Фінляндія та Швеція цього року розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо й для України. Це закріплення на рівні договору того, що й так уже досягнуто в житті і є нашими цінностями. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ до НАТО у прискореному порядку", — наголосив Зеленський.

[ + – ] Момент підписання заявки на вступ України до НАТО в прискореному порядку

У ході термінового засідання РНБО, за словами глави держави, було ухвалено рішення про запровадження нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб РФ, які мають стосунок до військової агресії проти України або які "не знайшли в собі мужності" виступити проти політики Кремля.

Зеленський нагадав, що Україна неодноразово пропонувала Росії провести переговори, щоб домовитися про існування на чесних і загальних умовах, проте діалог із президентом РФ Володимиром Путіним неможливий.

"Очевидно, що переговори з цим російським президентом неможливі. Він не знає, що таке чесність і гідність. Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом", — продовжив глава держави у відеозверненні за підсумками термінового засідання РНБО.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський закликав народних депутатів найближчим часом підтримати законопроєкт щодо націоналізації всіх російських активів.

[ + – ] Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою

Варто нагадати, що наприкінці червня Європейський Союз схвалив статус кандидата в ЄС для України та Молдови.

Наприкінці серпня в Кабінеті міністрів заявили, що Україна вже на 70% реалізувала виконала вимоги, які були висунуті Європейським Союзом для подальшої інтеграції до ЄС.