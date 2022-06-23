Євросоюз схвалив статус кандидата в ЄС для України та Молдови (відео)

Під час переговорів лідерів країн блоку перед будинком Європейського парламенту на флагштоку вивісили український прапор.

Європейська рада підтримала надання Україні статусу кандидата на членство до Євросоюзу. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

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Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС після того, як Єврокомісія схвалила офіційну заявку Києва.

"Єврорада щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні — важливий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санду, а також народи України та Молдови. Наше майбутнє — разом!", — прокоментував Шарль Мішель підсумки засідання Євроради.

[ + – ] Єврорада схвалила статус кандидата в ЄС для України та Молдови

Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні також розглядалося питання щодо Молдови, яка, як і Україна, виявила бажання вступити в Євросоюз. Лідери 27 країн-членів блоку підтримали статус кандидата в ЄС від офіційного Кишинева.

Перед оголошенням офіційного рішення кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що переговори, на яких вирішувався статус кандидата в ЄС для України та Молдови, проходили складніше, ніж очікувалося. За його словами, деякі країни також вирішили винести на обговорення заявку від Боснії та Герцеговини.

[ + – ] Лідери країн Євросоюзу підтримали статус кандидата в ЄС для України та Молдови

Також повідомлялося, що напередодні засідання, на якому вирішувався статус кандидата в ЄС для України та Молдови, біля будівлі Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор України.

[ + – ] Біля Європарламенту розгорнули прапор України перед схваленням статусу кандидата у ЄС

До того ж, нардепка від фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева повідомляла, що на флагштоку перед будівлею Європарламенту, де проходило засідання щодо схвалення статусу кандидата в ЄС, повісили синьо-жовтий прапор.

[ + – ] На флагштоку перед Європарламентом повісили прапор України

Нагадаємо, 23 червня Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС. У процесі голосування документ підтримали 529 європейських із 588 присутніх. Проти резолюції щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС висловилися 45 євродепутатів.

Також Фокус у своїй статті детально розповідав, що означає статус кандидата в ЄС та як відбуватиметься євроінтеграція України.