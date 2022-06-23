Евросоюз одобрил статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы (видео)

Во время переговоров лидеров стран блока перед зданием Европейского парламента на флагштоке вывесили украинский флаг.

Европейский совет поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза единогласно поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС после того, как Еврокомиссия одобрила официальную заявку Киева.

"Евросовет только что принял решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня — важній шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду, а также народы Украиныи Молдовы. Наше будущее — вместе!", — прокомментировал Шарль Мишель итоги заседания Евросовета.

[ + – ] Евросовет одобрил статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании также рассматривался вопрос в отношении Молдовы, которая, как и Украина, изъявила желание вступить в Евросоюз. Лидеры 27-стран-членов блока поддержали статус кандидата в ЕС от официального Кишинева.

Перед оглашением официального решения корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что переговоры, на которых решался статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы, шли сложнее, чем ожидалось. По его словам, некоторые страны также решили вынести на обсуждение заявку от Боснии и Герцеговины.

[ + – ] Лидеры стран Евросоюза поддержали статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы

Также сообщалось, что накануне заседания, в ходе которого решался статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы, возле здания Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины.

[ + – ] Возле Европарламента развернули флаг Украины перед одобрением статуса кандидата в ЕС

Более того, нардеп от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева сообщала, что на флагштоке перед зданием Европарламента, где проходило заседание по одобрению статуса кандидата в ЕС, повесили сине-желтый флаг.

[ + – ] На флагштоке перед Европарламентом повесили флаг Украины

Напомним, 23 июня Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. В ходе голосования документ поддержали 529 европейских из 588 присутствовавших. Против резолюции о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в ЕС высказались 45 евродепутатов.

Также Фокус в своей статье детально рассказывал, что означает статус кандидата в ЕС и как будет проходить евроинтеграция Украины.