Евросоюз одобрил статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы (видео)
Во время переговоров лидеров стран блока перед зданием Европейского парламента на флагштоке вывесили украинский флаг.
Европейский совет поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза единогласно поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС после того, как Еврокомиссия одобрила официальную заявку Киева.
"Евросовет только что принял решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня — важній шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду, а также народы Украиныи Молдовы. Наше будущее — вместе!", — прокомментировал Шарль Мишель итоги заседания Евросовета.
Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании также рассматривался вопрос в отношении Молдовы, которая, как и Украина, изъявила желание вступить в Евросоюз. Лидеры 27-стран-членов блока поддержали статус кандидата в ЕС от официального Кишинева.
Перед оглашением официального решения корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что переговоры, на которых решался статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы, шли сложнее, чем ожидалось. По его словам, некоторые страны также решили вынести на обсуждение заявку от Боснии и Герцеговины.
Также сообщалось, что накануне заседания, в ходе которого решался статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы, возле здания Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины.
Более того, нардеп от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева сообщала, что на флагштоке перед зданием Европарламента, где проходило заседание по одобрению статуса кандидата в ЕС, повесили сине-желтый флаг.
Напомним, 23 июня Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. В ходе голосования документ поддержали 529 европейских из 588 присутствовавших. Против резолюции о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в ЕС высказались 45 евродепутатов.
Также Фокус в своей статье детально рассказывал, что означает статус кандидата в ЕС и как будет проходить евроинтеграция Украины.