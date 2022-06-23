Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

За резолюцию в поддержку кандидатства Украины на вступление в Евросоюз высказалось подавляющее число депутатов. Финальное решение остается за Европейским советом.

Европейский парламент принял резолюцию о поддержке предоставления Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом свидетельствует трансляция заседания в четверг, 23 июня.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

В ходе голосования резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента из 588 присутствовавших. Против высказались 45 евродепутатов, воздержались 14.

Результаты голосования депутаты встретили аплодисментами.

"Итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС", — написал в Twitter по итогам голосования депутат Владимир Бильчик.

Лидер Европарламента Роберта Метсола в свою очередь сообщила, что голосование свидетельствует об однозначной и сильной позиции ЕП.

"Это продемонстрирует лидерство, решимость и перспективу в контексте войны России против Украины. Евросоюз остается надежным партнером и авторитетным геополитическим актором", — говорится в посте Метсолы.

В документе члены Европарламента призывают Европейский совет "безотлагательно" предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС.

Теперь решающее слово в вопросе предоставления Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Евросоюз скажет Совет ЕС в ходе саммита 23-24 июня. Для этого представители всех 27 стран-членов должны проголосовать за соответствующее решение.

По данным издания Bloomberg, Совет ЕС намерен официально предоставить Украине статус кандидата в ходе саммита.

Ранее Фокус разбирался, какой путь Украине необходимо будет проделать, чтобы стать полноправным членом Европейского союза.