7 условий от ЕС. Что получит Украина и какие новые задания уже придумали в Европейском союзе

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС и принял соответствующую резолюцию. Фокус разбирался, какие еще условия предстоит выполнить Украине после получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Бонусы для Украины в ЕС

Еще полгода назад мало кто верил, что Украина может стать членом Европейского союза. В самой организации говорили, что Украина далека от требований, а евросообщество не готово к расширению. Но в первые дни вторжения России руководство Украины неожиданно обратилось к ЕС с заявлением о предоставлении статуса кандидата.

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1 марта президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, сказал: "С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока". Он заявил, что Украина доказала: она выбрала Европу, теперь Европа должна выбрать Украину и поддержать вступление в ЕС.

В тот же день евродепутаты проголосовали за резолюцию об Украине, рекомендуя государствам-членам синхронизировать действия с целью предоставления Украине статуса кандидата на вступление. И это, как говорят эксперты, был политический сигнал России.

Что дает Украине статус кандидата в члены Европейского Союза?

Во-первых, это один из способов защититься от агрессии Российской Федерации. Разумеется, вместе со статусом в Украину не прибудут дополнительные танки, гаубицы, самолеты. Но само понимание того, что Европа и США помогают не просто какой-то стране, а кандидату в ЕС, может быть решающим при уменьшении российского влияния.

Во-вторых, статус кандидата в члены ЕС — это возможность появления инвесторов, они будут больше доверять Украине, которая уже прошла некоторую проверку со стороны ЕС.

В-третьих, это потенциал получить дополнительные европейские средства. Мысль о том, что кандидатство Украины Европе ничего не стоит, ошибочна. Дело в том, что в бюджете ЕС есть статья расходов для стран-кандидатов. Средства помогают им адаптироваться к новым условиям, если Украина получит статус кандидата в ЕС, ей будут предоставляться как гранты, инвестиции или техническая помощь.

Кроме того, кандидатство в члены ЕС может упростить путь Украины и в НАТО. Причем известны случаи, когда страны-кандидаты – Эстония, Латвия, Литва – сначала были приняты в Альянс, а уже потом в Евросоюз.

Какой будет Украина в Евросоюзе? Условия от ЕС — это не условности

Несмотря на агрессию РФ, международные партнеры Украины не спешат предоставлять помощь или какой-либо статус просто так. Для получения кандидатства в ЕС Украина должна выполнить ряд условий. В частности, Верховная Рада на днях ратифицировала, а президент подписал Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Против этого годами выступал Всеукраинский совет церквей. Очевидно, что это подписание было требованием северных стран Европы, для которых вопросы прав человека и равенства очень важны.

Еще больше требований от ЕС Украина получит после предоставления статуса кандидата. На сегодня их семь. Молдова, которая, вероятно, получит статус вместе с Украиной, приняла куда более длинный список "домашних заданий".

Что потребует ЕС от Украины: 7 глобальных изменений

Украина должна провести реформу Конституционного суда, продолжить судебную реформу — проверить на добросовестность всех кандидатов в Высший совет правосудия, усилить борьбу с коррупцией — назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF, внедрить антиолигархический закон, согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским (закон о медиа) изменить законодательство о нацменьшинствах.

Некоторые из этих требований — четкое напоминание о старых обещаниях Украины перед западными партнерами. Речь, например, идет о судебной реформе и борьбе с коррупцией.

В Евросоюзе хорошо понимают, что Банковая не проявляет активности при назначении победителя конкурса на должность руководителя САП, хотя президент Владимир Зеленский обещал это сделать лично президенту США Джо Байдену. Другие требования внесены явно в угоду отдельным членам ЕС. Можно предположить, что Венгрия лоббировала норму о внимании к нацменьшинствам – о рамочном законе Будапешт напоминает несколько лет. Некоторые условия ЕС выглядят странно: например, вызывает удивление требование о борьбе с отмыванием денег, в то время как у Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег особых замечаний к Украине нет.

Но как бы эти требования ни звучали, их придется выполнять, чтобы сохранить статус кандидата в члены Европейского союза.

Почему статус Украины, как кандидата в ЕС, очень хрупкий

Дело в том, что обычно Брюссель, принимая решение о кандидатстве, говорит, что государство готово – и можно начинать переговоры о членстве (возможно, после выполнения каких-то условий). Или не готово – тогда к вопросу предлагают вернуться позднее (так случилось с Грузией).

Но для Украины был придуман гибридный вариант.

Евросоюз сказал: Украина не готова быть членом организации, но статус можно представить в виде исключения. Он не гарантирует не то что приглашение в ЕС, но даже дальнейшие переговоры о такой возможности. При этом Украина может с легкостью лишиться статуса, если не будет идти по пути реформ.

Правда, сложно себе представить, как власть Украины в нынешних условиях сможет себе позволить лишиться такой привилегии. Поэтому можно предположить, что эта норма скорее направлена на то, чтобы стимулировать украинские власти проводить реформы и отчитываться о них.

Стоит напомнить, что во время предоставления Украине безвизового режима с ЕС европейцы также говорили, что Украины выполнила не все требования, но безвиз дали.

Европейская Украина: путь от кандидата до члена ЕС

Статус кандидата в члены ЕС – это хорошо, но важно понимать, от чего может зависеть непосредственное предоставление Украине членства в Европейском союзе. Когда это может произойти, эксперты и политики не берутся говорить.

С одной стороны, все понимают, что пока на территории Украины продолжаются активные военные действия, об этом речь не идет. В военное время сложно проводить и системные реформы. Но вот назначить руководителя САП или проверить членов Высшего совета правосудия – вполне возможно. И минимальные успехи Украины ЕС будет проверять. Уже известно, что первый отчет следует подготовить к концу 2022 года.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уже сказала, что Украина готовится выполнять все условия, зафиксированные в заключении Европейской комиссии, и готовит дорожную карту их реализации — чтобы перейти к следующему этапу переговоров.

Скептики отмечают, что путь Украины в Европейский Союз может занять десятилетия. На сегодня статус кандидатов на членство ЕС имеют Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Все они в очереди в Евросоюз стоят более пяти лет. Дольше всех ждет Турция: Анкара подготовила заявку в 1987-м, получила статус кандидата в 1999-м, но до сих пор не является членом Европейского союза, и переговоры заморожены. Заминка не из-за экономической совместимости или нежелания бороться с коррупцией, а из-за политических проблем. Их между Украиной и ЕС на данном этапе нет.