7 умов від ЄС. Що отримає Україна та які нові завдання вже вигадали в Європейському Союзі

Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів у ЄС та ухвалив відповідну резолюцію. Фокус розбирався, які ще умови треба виконати Україні після отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Бонуси для України в ЄС

Ще пів року тому мало хто вірив, що Україна може стати членом Європейського Союзу. Власне в організації говорили, що Україна далека від вимог, а євроспільнота не готова до розширення. Але в перші дні вторгнення Росії керівництво України несподівано звернулося до ЄС із заявою про надання статусу кандидата.

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1 березня президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Європарламенті, сказав: "З нами Європейський Союз буде міцнішим. Без вас Україна буде самотня". Він заявив, що Україна довела: вона обрала Європу, тепер Європа має обрати Україну та підтримати вступ до ЄС.

У той же день євродепутати проголосували за резолюцію щодо України, рекомендуючи державам-членам синхронізувати дії з метою надання Україні статусу кандидата на вступ. І це, як кажуть експерти, був політичний сигнал Росії.

Що надає Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу?

По-перше, це один із способів захиститися від агресії Російської Федерації. Зрозуміло, що разом зі статусом в Україну не прибудуть додаткові танки, гаубиці, літаки. Але власне розуміння того, що Європа та США допомагають не просто якійсь країні, а кандидату в ЄС, може бути вирішальним у зменшенні російського впливу.

По-друге, статус кандидата в члени ЄС — це можливість появи інвесторів, вони більше довірятимуть Україні, яка вже пройшла деяку перевірку з боку ЄС.

По-третє, це потенціал отримати додаткові європейські кошти. Думка про те, що кандидатство України в Європі нічого не варте, помилкова. Справа в тому, що в бюджеті ЄС є стаття видатків для країн-кандидатів. Кошти допомагають їм адаптуватися до нових умов, якщо Україна отримає статус кандидата в ЄС, їй надаватимуться як гранти, інвестиції або технічна допомога.

Крім того, кандидатство в члени ЄС може спростити шлях України й у НАТО. Причому відомі випадки, коли країни-кандидати — Естонія, Латвія, Литва — спочатку були прийняті до Альянсу, а вже потім до Євросоюзу.

Якою буде Україна у Євросоюзі? Умови від ЄС — це не умовності

Незважаючи на агресію РФ, міжнародні партнери України не поспішають надавати допомогу чи будь-який статус просто так. Для отримання кандидатства в ЄС Україна має виконати низку умов. Зокрема, Верховна Рада днями ратифікувала, а президент підписав Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок і домашнього насильства. Проти цього роками виступала Всеукраїнська рада церков. Очевидно, що це підписання було вимогою північних країн Європи, для яких питання прав людини та рівності є дуже важливими.

Ще більше вимог від ЄС Україна отримає після надання статусу кандидата. На сьогодні їх сім. Молдова, яка, ймовірно, отримає статус разом з Україною, прийняла набагато довший список "домашніх завдань".

Що вимагатиме ЄС від України: 7 глобальних змін

Україна має провести реформу Конституційного суду. Продовжити судову реформу — перевірити на добросовісність усіх кандидатів до Вищої ради правосуддя. Посилити боротьбу з корупцією — призначити голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF. Впровадити антиолігархічний закон. Погодити аудіовізуальне законодавство з європейським (закон про медіа). Змінити законодавство про нацменшини.

Деякі з цих вимог — чіткі нагадування про старі обіцянки України перед західними партнерами. Йдеться, наприклад, про судову реформу та боротьбу з корупцією.

У Євросоюзі добре розуміють, що Банкова не проявляє активності під час призначення переможця конкурсу на посаду керівника САП, хоча президент Володимир Зеленський обіцяв це зробити особисто президентові США Джо Байдену. Інші вимоги очевидно внесені для окремих членів ЄС. Можна припустити, що Угорщина лобіювала норму щодо уваги до нацменшин — про рамковий закон Будапешт нагадує кілька років. Деякі умови ЄС виглядають дивно: наприклад, викликає подив вимога про боротьбу з відмиванням грошей, тоді як Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей особливих зауважень до України не має.

Але як би ці вимоги не звучали, їх доведеться виконувати, аби зберегти статус кандидата у члени Європейського Союзу.

Чому статус України, як кандидата в ЄС, дуже крихкий

Справа в тому, що зазвичай Брюссель, ухвалюючи рішення про кандидатство, каже, що держава готова — і можна розпочинати переговори про членство (можливо після виконання якихось умов). Або не готова — тоді до питання пропонують повернутися пізніше (так сталося з Грузією).

Але для України було вигадано гібридний варіант.

Євросоюз сказав: Україна не готова бути членом організації, але статус можна подати як виняток. Він не гарантує не те що запрошення в ЄС, а й навіть подальші переговори про таку можливість. За таких умов Україна може легко втратити статус, якщо не йтиме шляхом реформ.

Щоправда, складно уявити, як влада України в нинішніх умовах зможе собі дозволити позбутися такого привілею. Тому можна припустити, що ця норма скоріше спрямована на те, щоб стимулювати українську владу проводити реформи та звітувати про них.

Варто нагадати, що під час надання Україні безвізового режиму з ЄС європейці також говорили, що Україна виконала не всі вимоги, але безвіз дали.

Європейська Україна: шлях від кандидата до члена ЄС

Статус кандидата у члени ЄС — це добре, але важливо розуміти, від чого може залежати безпосереднє надання Україні членства у Європейському Союзі. Коли це може статися, експерти та політики не беруться говорити.

З одного боку, всі розуміють, що поки що на території України тривають активні воєнні дії, про це не йдеться. У воєнний час складно проводити й системні реформи. Але призначити керівника САП або перевірити членів Вищої ради правосуддя — цілком можливо. І мінімальні успіхи України ЄС перевірятиме. Вже відомо, що перший звіт треба підготувати до кінця 2022 року.

Віцепрем'єр-міністриня з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вже сказала, що Україна готується виконувати всі умови, зафіксовані у висновку Європейської комісії, та готує дорожню карту їх реалізації — щоб перейти до наступного етапу переговорів.

Скептики зазначають, що шлях України до Європейського Союзу може тривати десятиліття. На сьогодні статус кандидатів на членство в ЄС мають Албанія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Чорногорія. Усі вони у черзі до Євросоюзу стоять понад п'ять років. Найдовше чекає Туреччина: Анкара підготувала заявку в 1987-му, набула статусу кандидата в 1999-му, але досі не є членом Європейського Союзу, і переговори заморожені. Затримка не через економічну сумісність чи небажання боротися з корупцією, а через політичні проблеми. Їх між Україною та ЄС на цьому етапі немає.