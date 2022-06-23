Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС

За резолюцію на підтримку кандидатства України на вступ до Євросоюзу висловилася переважна кількість депутатів. Фінальне рішення залишається за Європейською радою.

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це свідчить трансляція засідання у четвер, 23 червня.

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У процесі голосування резолюцію підтримали 529 депутатів Європарламенту із 588 присутніх. Проти висловилося 45 євродепутатів, утрималося 14.

Результати голосування депутати зустріли оплесками.

"Підсумки голосування говорять самі за себе. Чіткий сигнал підтримки статусу кандидата для України та Молдови напередодні сьогоднішнього засідання ЄС", — написав у Twitter за підсумками голосування депутат Володимир Більчик.

Лідерка Європарламенту Роберта Метсола зі свого боку повідомила, що голосування свідчить про однозначну та сильну позицію ЄП.

"Це продемонструє лідерство, рішучість і перспективу в контексті війни Росії проти України. Євросоюз залишається надійним партнером та авторитетним геополітичним актором", — йдеться у дописі Метсоли.

У документі члени Європарламенту закликають Європейську раду "невідкладно" надати Україні та Молдові статусу кандидата в ЄС.

Тепер вирішальне слово щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до Євросоюзу скаже Рада ЄС у процесі саміту 23-24 червня. Для цього представники всіх 27 країн-членів мають проголосувати за відповідне рішення.

За даними видання Bloomberg, Рада ЄС має намір офіційно надати Україні статусу кандидата під час саміту.

Раніше Фокус розбирався, який шлях Україні необхідно пройти, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.