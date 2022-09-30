Ускоренное вступление в НАТО и диалог без Путина: 3 главных тезиса из обращения Зеленского

Украинцы, по словам президента, доказали, что являются союзниками Североатлантического Альянса, отражая российскую военную агрессию.

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Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Об этом по итогам срочного заседания Совета нацбезопасности и обороны сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, 30 сентября он провел заседания Ставки верховного главнокомандующего и Совета нацбезопасности, по итогам которых власти имеют несколько решений.

В условиях полномасштабной войны с Россией Украина, по словам Зеленского, подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, поскольку наша страна уже доказала, что де-факто является союзником Североатлантического Альянса.

"Мы знаем, что это возможно (вступление в НАТО по ускоренной процедуре — ред.). Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. Это справедливо, справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и является нашими ценностями. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке", — подчеркнул Зеленский.

[ + – ] Момент подписания заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

В ходе срочного заседания СНБО, по словам главы государства, было принято решение о введении новых санкций против физических и юридических лиц РФ, которые имеют отношение к военной агрессии против Украины или которые "не нашли в себе мужества" выступить против политики Кремля.

Зеленский напомнил, что Украина неоднократно предлагала России провести переговоры, чтобы договориться о существовании на честных и общих условиях, однако диалог с президентом РФ Владимиром Путиным невозможен.

"Очевидно, что переговоры с этим российским президентом невозможны. Он не знает, что такое честность и достоинство. Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — продолжил глава государства в видеообращении, по итогам срочного заседания СНБО.

Подытоживая, Владимир Зеленский призвал народных депутатов в ближайшее время поддержать законопроект по национализации всех российских активов.

[ + – ] Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре

Стоит напомнить, что в конце июня Европейский Союз одобрил статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы.

В конце августа в Кабинете министров заявили, что Украина уже на 70% реализовала выполнила требования, которые были выдвинуты Европейским Союзом для последующей интеграции в ЕС.