Украина на 70% выполнила требования от Евросоюза, — Ольга Стефанишина

Также Украина хочет получить до конца 2022 политическую ясность от лидеров ЕС.

Украина на 70% выполнила требования по Соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Укринформ.

По словам чиновника, украинская сторона осознает необходимость выполнения всех юридических процедур для членства в Европейском союзе. Однако кроме этого, до конца 2022 Украина стремится получить политическую ясность относительно дальнейших шагов.

"Нам нужно понимать, насколько длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском Союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает — политической ясности относительно следующих шагов", — отметила министр, добавив, что такое желание не является политическим давлением, а станет обеспечением людям дальнейшего смысла политической деятельности.

В частности, Стефанишина привела слова Владимира Зеленского о процессе евроинтеграции, который является основным мотиватором для украинского общества, ведь объединяет более 90% граждан Украины.

[ + – ] 28 февраля 2022 украинская сторона подала заявку на членство в Евросоюзе

Украинская министр также добавила, что наша сторона ожидает скорейшего решения вопроса членства Украины в ЕС, ведь украинская сторона и так ежедневно доказывает свое желание быть в семье Евросоюза и приверженность принципам демократии. Поэтому Стефанишина просит не оценивать Украину с нуля, а оперативнее принимать политические решения.

"Я очень надеюсь, что мы не услышим ничего негативного от лидеров ЕС, а будем получать только помощь и разъяснения относительно наших дальнейших шагов, развития новых возможностей и воспитания нового поколения госслужащих, которые будут нас дальше вести этим путем", — добавила наконец Ольга Стефанишина.

28 февраля 2022 украинская сторона подала заявку на членство в Евросоюзе, однако эксперты дают разные оценки продолжительности всех необходимых процедур. В основном, период вступления Украины в ЕС оценивают от 2 до 10 лет.

Напомним, Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Также Фокус писал о новых условиях и требованиях ЕС для Украины.