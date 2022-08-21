Україна на 70% виконала вимоги від Євросоюзу, — Ольга Стефанішина

Також Україна хоче отримати до кінця 2022 політичну ясність від лідерів ЄС.

Україна на 70% виконала вимоги за Угодою про асоціацію з ЄС. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Укрінформ.

За словами чиновниці, українська сторона усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Європейському союзі. Проте окрім цього, до кінця 2022 Україна прагне отримати політичну ясність щодо подальших кроків.

"Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському Союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає, — політичної ясності щодо наступних кроків", — зазначила міністерка, додавши, що таке бажання не є політичним тиском, а стане забезпеченням людям подальшого сенсу політичної діяльності.

Зокрема Стефанішина навела слова Володимира Зеленського про процес євроінтеграції, який наразі є основним мотиватором для українського суспільства, адже об'єднує понад 90% громадян України.

[ + – ] 28 лютого 2022 українська сторона подала заявку на членство в Євросоюзі

Українська міністерка додала, що наша сторона чекає швидшого вирішення питання членства України у ЄС, адже українська сторона і так щодня доводить своє бажання бути у родині Євросоюзі та відданість принципам демократії. То ж Стефанішина просить не оцінювати Україну з нуля, а оперативніше приймати політичні рішення.

"Я дуже сподіваюся, що ми не почуємо нічого негативного від лідерів ЄС, а будемо отримувати лише допомогу і роз'яснення щодо наших подальших кроків, щодо розбудови нових можливостей і виховання нового покоління держслужбовців, які будуть нас далі вести цим шляхом", — додала насамкінець Ольга Стефанішина.

28 лютого 2022 українська сторона подала заявку на членство в Євросоюзі, проте експерти дають різні оцінки тривалості всіх необхідних процедур. Здебільшого період вступу України до ЄС оцінюють від 2 до 10 років.

Нагадаємо, Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Також Фокус писав про нові умови та вимоги від ЄС для України.