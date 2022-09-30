Путін оголосив про анексію Донбасу, Херсонської і Запорізької областей

Президент Росії у присутності окупаційних глав регіонів підписав угоду про "приєднання" українських регіонів до складу РФ.

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Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю, 30 вересня, підписав так звану угоду про анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Трансляція церемонії ведеться на YouTube-каналі мовника "Дождь".

Путін підписав "угоду про приєднання" українських регіонів до складу РФ разом з окупаційними главами регіонів — ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним, ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також ставлениками Кремля в Херсонській і Запорізькій областях — Володимиром Сальдо та Євгеном Балицьким.

Під час своєї промови Путін заявив, що мешканці окупованих регіонів "зробили однозначний вибір" під час псевдореферендумів.

"Це воля мільйонів людей, це їхнє право, невід'ємне право… Вони стають нашими громадянами назавжди! Київська влада має ставитись з повагою до цього волевиявлення, це і є шлях до миру… Ми захищатимемо нашу землю всіма засобами. Ми відбудуємо зруйновані міста й селища. Будемо розвивати підприємства, інфраструктуру, системи охорони здоров'я", — сказав російський лідер, зазначивши, що Москва готова до переговорів з українською стороною, проте вони не повинні стосуватися анексованих регіонів.

Нагадаємо, сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков анонсував, що Кремль "приєднає" до Росії Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області й на них поширюватиметься договір про Союзну державу. Також представник Кремля заявив, що удари Збройних сил України по територіях чотирьох областей будуть сприйняті Москвою як пряма агресія проти РФ.

Раніше у Збройних силах України попередили, що після псевдореферендумів про приєднання українських регіонів до РФ і так званої часткової мобілізації варто очікувати на нову хвилю агресії з боку Збройних сил РФ. Зокрема, командування українськими військами очікує на російські удари по об'єктах критичної інфраструктури України та спроб повністю захопити Запорізьку, Донецьку та Херсонську області.