ЗСУ попередили про новий виток агресії РФ після "референдумів" і мобілізації (відео)

Російські війська можуть невдовзі перейти до захоплення території Донецької, Запорізької і Херсонської областей, не заперечуються удари по інфраструктурі.

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Після проведення так званих референдумів щодо приєднання окупованих територій України до складу РФ російська армія може активізувати спроби встановити повний контроль над Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями. Про це під час брифінгу в четвер, 29 вересня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За словами представника Генштабу ЗСУ, після проведення псевдореферендумів і нарощування сил противником в українських силах не заперечують можливість ескалації ситуації на фронті. Громов зазначив, що це може супроводжуватися ударами армії РФ по об'єктах критичної інфраструктури разом зі спробою активізації бойових дій.

"(Війська РФ спробують) захопити всю територію Донецької, Запорізької і Херсонської областей України", — заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

При цьому Громов зазначив, що ситуація залишається "складною, але контрольованою".

Нагадаємо, за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, завтра, 30 вересня о 15:00 у Кремлі відбудеться церемонія підписання договорів про приєднання до складу РФ окупованих українських територій, зокрема Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський завтра скликає екстрене засідання Ради національної безпеки й оборони, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.