ВСУ предупредили о новом витке агрессии РФ после "референдумов" и мобилизации (видео)

Российские войска могут вскоре перейти к захвату территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, не исключаются удары по инфраструктуре.

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После проведения так называемых референдумов о включении оккупированных территорий Украины в состав РФ российская армия может активизировать попытки установить полный контроль над Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Об этом в ходе брифинга в четверг, 29 сентября, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

По словам представителя Генштаба ВСУ, после проведения псевдореферендумов и наращивания сил противником в украинских силах не исключают эскалации ситуации на фронте. Громов отметил, что это может сопровождаться ударами армии РФ по объектам критической инфраструктуры вместе с попыткой активизации боевых действий.

"(Войска РФ попытаются) захватить всю территорию Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", — заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

При этом Громов отметил, что ситуация остается "сложной, но контролированной".

Напомним, по словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, завтра, 30 сентября в 15:00 в Кремле пройдет церемония подписания договоров о включении в состав РФ оккупированных украинских территорий, в том числе Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский завтра созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.