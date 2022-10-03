Луганщину до складу РФ зможуть прийняти лише в 2026 році, але ЗСУ зайдуть раніше, — Гайдай

Місцеві колаборанти, за словами голови ОВА, не дочекаються моменту входження регіону в Росію через складну ситуацію на фронті та швидке просування української армії.

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Підрозділи Збройних сил України раніше деокупують Луганську область, ніж завершиться перехідний період для офіційного входження захопленого регіону до складу РФ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, місцеві колаборанти не дочекаються моменту входження окупованої Луганщини до складу Росії, оскільки українська армія швидше звільнить регіон.

Гайдай стверджує, що ситуація на Луганському напрямку для ЗС РФ складна, а загарбники зазнають великих втрат серед особового складу.

"Так звану "ЛНР" повноцінно зможуть прийняти до складу Росії лише у 2026 році. У Старобільську багато поранених росіян, хто вижив у Лимані — втік у Щастя. Саме до 2026 року триватиме перехідний період для "ЛНР" як нового суб'єкта РФ. Це одна з головних умов у договорі про прийняття "республіки" до складу Росії. Тим, хто тиждень тому радів на псевдореферендумах, доведеться почекати трохи більше трьох років", — продовжив глава ОВА, коментуючи перспективи офіційної анексії Луганської області.

За словами Гайдая, ситуація на папері виглядає для колаборантів райдужніше, ніж у реальності. Щодня велика кількість поранених окупантів прибуває до Старобільської лікарні, біля якої ЗС РФ навіть обладнали блокпост.

Зазначимо, що в договорі між Росією та ОРЛО, яким передбачена анексія українського регіону, прописано, що до 1 січня 2026 року діятиме перехідний період. До зазначеного моменту мають бути врегульовані питання входження захопленої Луганщини до складу РФ, зокрема фінансової, правової та державних сфер. Крім цього, договором передбачено, що до 1 січня 2026 року регламентують норми "виконання військового обов'язку та несення військової служби на території ЛНР".

[ + – ] До 2026 року діятиме перехідний період для Луганщини як суб'єкта РФ

Варто зазначити, що 30 вересня президент Росії Володимир Путін офіційно оголосив про анексію окупованих українських регіонів. Під час свого виступу глава Кремля процитував ідеолога російського фашизму Івана Ільїна та заявив, що мешканці непідконтрольних Києву територій добровільно проявили бажання жити у складі РФ.

Україна відреагувала на рішення Кремля про анексію регіонів і подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирав, як Володимир Путін наблизив себе до міжнародного трибуналу, оголосивши про анексію українських областей.