Держдума РФ схвалила анексію захоплених регіонів України (відео)

Російські депутати вирішили, що до 2026 року на окупованому Донбасі, а також у Херсонській і Запорізькій областях буде "перехідний період".

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Сьогодні, 3 жовтня, Держдума Російської Федерації підтримала ратифікацію так званих договорів щодо приєднання захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до Росії. Про це стало відомо під час пленарного засідання, яке транслювалося на офіційному сайті російського парламенту.

Відповідні проєкти законів про ратифікацію президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми сьогодні, 2 жовтня. Відповідні документи було розміщено в базі даних палати парламенту.

Усі чотири законопроєкти російські депутати підтримали одноголосно.

Згідно з документами, окуповані території України приймаються до складу РФ та утворюють нові суб'єкти — дві республіки ("ДНР" та "ЛНР") та дві області (Запорізька та Херсонська).

З цього моменту й аж до 1 січня 2026 року для захоплених територій буде запроваджено "перехідний період".

Кордони окупованих територій

Як уточнюється в договорах про "приєднання" територій, межі нових суб'єктів у законодавстві країни-агресора будуть визначені межами на день їх утворення та день "прийняття" до Російської Федерації.

У документах також уточнюється, що державною мовою так званих "ДНР", "ЛНР", а також окупованих Запорізькою і Херсонською областями буде російська мова.

На сьогодні Кремль не контролює повністю територію жодного із захоплених регіонів України, про анексію яких йдеться у російських документах.

Нагадаємо, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ раніше деокупують Луганську область, чим буде завершено перехідний період для офіційного входження захопленого регіону до складу РФ. Гайдай стверджує, що ситуація на Луганському напрямку для ЗС РФ складна, а загарбники зазнають великих втрат серед особового складу.

Раніше Фокус у своїй статті писав, що визнання результатів "референдумів" є доказом скоєння Кремлем чергового злочину, і це дозволить Україні притягти російських політиків до відповідальності.