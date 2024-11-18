"Бездоганне влучання": подвійний удар HIMARS на Запоріжжі знищив російську піхоту (відео)

Реактивні снаряди накрили групу росіян, а коли на місце атаки під'їхала ворожа техніка, її накрила ще одна ракета з касетною бойовою частиною.

Українські війська завдали потужного подвійного ракетного удару по скупченню російських військових у Запорізькій області, що, за попередніми даними, призвело до загибелі або поранення десятків солдатів. Це могло статися у суботу, 18 листопада, або раніше, пише Forbes.

"Бездоганне влучання! HIMARS влучно б'є по кількох десятках російських піхотинців у районі Таврії, Василівського району Запорізької області. Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний Ліс" та аеророзвідка 128-ї ОГШБр знову продемонстрували високий рівень роботи", — зазначив журналіст Юрій Бутусов.

Український дрон виявив групу російських військових і техніки поблизу лісосмуги. У відповідь українська артилерія використала американські ракетні системи HIMARS, випустивши як мінімум три ракети M30/31. За даними Бутусова, вибухи завдали значних втрат ворогу.

Пізніше, коли російські військові намагалися евакуювати поранених, українські сили завдали другого удару — ймовірно, ракетою M30 із суббоєприпасами. Цей подвійний удар дозволив ЗСУ зупинити просування окупантів у регіоні.

За даними Центру оборонних стратегій, Росія намагається посилити тиск у Запорізькій області та планує захопити село Темирівка до березня. Це село розташоване на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Село Темирівка у Заорізькій області Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, із 23 по 25 жовтня Сили оборони України знищили два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3" і одну РЛС 9С36 від ЗРК "Бук-М2".

1 листопада бійці 108-ї бригади ТРО спільно з аеророзвідниками підрозділу "SkyForce" ракетами GMLRS і снарядами калібру 155 мм завдали удару по логістичному пункту ЗС РФ на Запоріжжі.