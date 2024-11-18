"Бездоганне влучання": подвійний удар HIMARS на Запоріжжі знищив російську піхоту (відео)
Реактивні снаряди накрили групу росіян, а коли на місце атаки під'їхала ворожа техніка, її накрила ще одна ракета з касетною бойовою частиною.
Українські війська завдали потужного подвійного ракетного удару по скупченню російських військових у Запорізькій області, що, за попередніми даними, призвело до загибелі або поранення десятків солдатів. Це могло статися у суботу, 18 листопада, або раніше, пише Forbes.
"Бездоганне влучання! HIMARS влучно б'є по кількох десятках російських піхотинців у районі Таврії, Василівського району Запорізької області. Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний Ліс" та аеророзвідка 128-ї ОГШБр знову продемонстрували високий рівень роботи", — зазначив журналіст Юрій Бутусов.
Український дрон виявив групу російських військових і техніки поблизу лісосмуги. У відповідь українська артилерія використала американські ракетні системи HIMARS, випустивши як мінімум три ракети M30/31. За даними Бутусова, вибухи завдали значних втрат ворогу.
Пізніше, коли російські військові намагалися евакуювати поранених, українські сили завдали другого удару — ймовірно, ракетою M30 із суббоєприпасами. Цей подвійний удар дозволив ЗСУ зупинити просування окупантів у регіоні.
За даними Центру оборонних стратегій, Росія намагається посилити тиск у Запорізькій області та планує захопити село Темирівка до березня. Це село розташоване на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей.
Нагадаємо, із 23 по 25 жовтня Сили оборони України знищили два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3" і одну РЛС 9С36 від ЗРК "Бук-М2".
1 листопада бійці 108-ї бригади ТРО спільно з аеророзвідниками підрозділу "SkyForce" ракетами GMLRS і снарядами калібру 155 мм завдали удару по логістичному пункту ЗС РФ на Запоріжжі.