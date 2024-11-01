Ракети GMLRS і снаряди 155: ЗСУ вдарили HIMARS по скупченню окупантів на Запоріжжі (відео)

У зоні ураження опинилося кілька десятків окупантів, які переміщалися на двох "Газелях".

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Бійці 108-ї бригади територіальної оборони спільно з аеророзвідниками підрозділу "SkyForce" ракетами GMLRS і снарядами калібру 155 мм завдали удару по логістичному пункту ЗС РФ. Відео опубліковано в Telegram-каналі журналіста Юрія Бутусова.

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У зоні ураження опинилося кілька десятків окупантів, які переміщалися на двох "Газелях". В окупаційному угрупованні їх використовували замість більш містких армійських вантажівок із вищою прохідністю.

У зоні ураження опинилося кілька десятків російських військових на двох "Газелях"

Нагадаємо, що, за даними добровольця 24-го ОШБ "Айдар" Станіслава Бунятова, російські війська реалізують "першу фазу задуму" під Куп'янськом. З півночі окупантів стримує Оскіл, з півдня і сходу становище "дещо важче". На Куп'янському напрямку — свіжі механізовані підрозділи.

Також повідомлялося, що боєць ЗСУ зробив тату на згадку про "диво" на фронті. Військового не брали до ЗСУ через результати медогляду, але він все ж таки домігся бажаного.

Своєю чергою, у DeepState назвали можливу наступну ціль російських військ. За словами представника організації Романа Погорілого, противнику вдалося зайти в ще не знищене місто Донецької області. Цього вдалося досягти шляхом переваги особового складу ЗС РФ.